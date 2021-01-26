Появились новые данные о состоянии тяжелобольной Фрейндлих

Несколько недель врачи опасались делать прогнозы относительного будущего звезды советского кино. Состояние усугублялось тем, что актриса много лет курит – по слухам, она порывалась взять в руки сигареты даже в больничной палате. Также, как сообщал ряд изданий, организму было сложно бороться с ковидом из-за недобора веса.
Впрочем, сейчас врачи сообщили о положительной динамике. Алиса Фрейндлих переведена из отделения интенсивной терапии в лечебное. Как отметили в больнице, знаменитость продолжит курс лечебной физкультуры, будет получать кислородную поддержку, а также лекарственную терапию. Впрочем, скорее всего, восстановление займет еще много времени, так как поражение легких было порядка 80%.
Стоит отметить, что Алиса Фрейндлих сначала пытала справиться с коронавирусной инфекцией дома сама. Как оказалось, заразились также 52-летняя дочь и 25-летняя внучка артистки. В итоге они все попали в больницу в конце 2020-го.
Напомним, ранее в СМИ появились пугающие сведения о состоянии звезды советского кино. По слухам, у Алисы Фрейндлих наблюдался цитокиновый шторм. Однако позднее медики опровергли эти данные.
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