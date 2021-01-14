Врачи сообщили об изменении состояния госпитализированной с коронавирусом Фрейндлих

Перед Новым годом стало известно, что актриса Алиса Фрейндлих госпитализирована с коронавирусом. Ее состояние было тяжелым, и поклонники очень беспокоились за состояние любимой актрисы. Наконец-то появились новости о ее состоянии.

Алиса Фрейндлих лежит в больнице номер 122 имени Л. Г. Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге. Туда ее несколько недель назад госпитализировали с ковидом. Врачи диагностировали у актрисы пневмонию. День и ночь врачи боролись за жизнь актрисы. У нее было поражено более 30 процентов легочной ткани.

Сейчас они констатируют, что ее состояние стабилизировалось и даже стало улучшаться. Однако врачи все еще не теряют бдительности, ведь так называемая "свечка" может случиться в любой момент. Это состояние, когда коронавирусная пневмония начинает агрессивно угнетать организм человека.

Как сообщает RT, состояние 86-летней Алисы Фрейндлих стало немного лучше. "Все хорошо, все примерно также. Улучшение есть", – рассказали в больнице.

Сейчас Алисе Фрейндлих проходит физиопроцедуры и занимается лечебной физкультурой.

Ранее "Дни.ру"