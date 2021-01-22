Врач обнародовала причину тяжелого состояния Фрейндлих

Одной из причин тяжелого состояния Алисы Фрейндлих является недостаток мышечной массы. Это заболевание – саркопения, которое сегодня стало очень распространенным недугом. Кандидат медицинских наук, автор канала DoctorPavlova Зухра Павлова прокомментировала вывод.



"Состояние пресаркопении или сама саркопения говорят о том, что в организме нарушен гормональный баланс, иначе мышечная масса не была бы в дефиците. Нарушены функции обмена веществ, потому что для саркопении характерны недостаток мышечной и избыток жировой ткани", – рассказала она.

По словам врача, такое состояние организма негативно влияет на иммунную систему, а также ведет к низкой физической активности. "Здесь мы можем говорить и об общем ускоренном старении организма, а это означает слабость сердечно-сосудистой системы", – отметила Павлова. Саркопения – это системная проблема. Врач объяснила, что люди, страдающие этим недугом, обречены жить с низкой сопротивляемостью любым вирусным инфекциям. Однако можно предотвратить его появление.



Медицинский работник рассказала, что раньше заболевание считалось бичом пожилых людей, а теперь это не совсем так. Например, офисные работники, которые долго сидят на одном месте и употребляют калорийную углеводистую пищу могут столкнуться с ней достаточно рано.

Чтобы предотвратить развитие саркопении нужно правильно питаться, наладить режим сна, а также добавить физические нагрузки в свой ежедневный график.

