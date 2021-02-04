Тимати до крови разодрал свой зад во время бурного отдыха

Несколько дней назад Тимур Юнусов, более известный как рэпер Тимати, улетел отдыхать на Мальдивы. Там он настолько бурно веселился, что теперь запомнит это надолго. Роскошный отпуск обернулся травмами.

Тимати обожает серфинг. Даже будучи в Москве он находит возможность позаниматься любимым видом спорта на искусственных сооружениях. Он даже привлекал к этому свою бывшую гражданскую жену Анастасию Решетову, но у нее это получалось не так виртуозно.

В своем "Инстаграм" Тимати поделился впечатлениями от недавнего серфинга на Мальдивах. Как выяснилось, он упал и разодрал до крови всю спину и пятую точку. Музыкант непременно решил поделиться с поклонниками фотографией своего окровавленного зада.

"Рифы всегда целуют на память", – романтично подписал Тимати.

Отметим, что в период пандемии коронавируса Тимур Юнусов ни в чем себе не отказывает и ни о каких ограничениях и думать не желает. Несколько месяцев назад он был в Арабских Эмиратах, где провел замечательный отдых. Там он был с Анастасией Решетовой и их общим сыном Ратмиром.

Совместный отпуск звезд подогрел слухи о воссоединении пары. Многие не верят в то, что Тимати и Решетова расстались, и считают это пиаром. Несмотря на это, Анастасия Решетова уверяет, что проводит время рядом с бывшим мужем только ради ребенка.

Напомним, Анастасия Решетова и Тимати расстались осенью прошлого года. Между тем пара часто видится и проводит вместе время.