"Надо научиться не подвергаться соблазну": Бузова сделала заявление после расставания с Манукяном

В недавнем выпуске шоу "Бородина против Бузовой" активно обсуждалась тема измен. Как ведущие, так и гости пытались разобраться, почему мужчины зачастую предают своих избранниц, предпочитая интимную связь на стороне. Ольга Бузова, которая не понаслышке знает о неверности возлюбленных, тоже решила высказаться.
Телеведущая отметила, что хотела бы чаще говорить о возвышенных чувствах, нежели о предательстве. Мол, измен будет меньше, если тема любви будет активно обсуждаться. Также Ольга заявила, что предательство уничтожает романтические отношения. "Надо научиться не подвергаться соблазну", – сказала она.
Напомним, Бузова рассталась с Манукяном сразу после своего 35-летия. По словам телеведущей, возлюбленный не только изменял ей, но и поднимал на нее руку. При этом знаменитость намекнула, что до сих пор любит блогера.
И если Ольга Бузова делает вид, что мало переживает из-за разрыва отношений, то Давид Манукян, напротив, дает понять: он очень расстроен. На днях парень представил лирический трек со словами "Обнулила нас". Поклонники надеются, что телеведущая и блогер помирятся и вновь будут вместе.
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