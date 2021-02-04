"Надо научиться не подвергаться соблазну": Бузова сделала заявление после расставания с Манукяном

Ольга Бузова не раз разочаровывалась в мужчинах. В 2016-ом телеведущая со скандалом развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым. Тогда она обвинила супруга в изменах. В этом году поп-дива не смогла тихо расстаться с блогером Давидом Манукяном. Причиной разрыва этих отношений тоже якобы стала неверность партнера.

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