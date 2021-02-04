"Скороспелый продукт": Лещенко приложил Бузову

В недавнем интервью Лев Лещенко назвал современные хиты скороспелыми продуктами, которые как быстро появились, так и стремительно испортились. Народный артист уточнил, что имеет в виду творчество рэпера Моргенштерна или поющей телеведущей Ольги Бузовой.
Певец не ограничился этими исполнителями. Он также послушал композиции певиц Клавы Коки, Гречки и рэпера Oxxxymiron. Лев Валерьянович не стал высказываться насчет этих артистов, но отметил, что как культурный человек должен быть внимателен к современному творчеству.
По мнению Лещенко, молодежь – это всегда носитель чего-то нового, поэтому ее стремление послушать не то, что было раньше, понятно. Мол, юное поколение желает развиваться, но современные артисты зачастую не имеют классического образования, поэтому и предлагают слушателям "тум-бум-тум и два слова".
Напомним, на днях Лев Лещенко отметил 79-летие. Артист не стал устраивать пышное торжество. Из-за пандемии коронавируса певец решил собрать дома лишь самых близких. Друзья и коллеги поздравили его, позвонив по телефону.
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