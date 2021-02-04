"Старается из последних сил": постаревшую Ротару просят уйти со сцены

После очередного появления Софии Михайловны в России, публика активно обсуждает то, как молодо и свежо выглядит артистка. Однако известный музыкальный критик Сергей Соседов убежден, что в жизни все не совсем так.



Журналист утверждает, что если приглядеться, то артистка выглядит на свои 73 года. "Внешне София себя держит, хотя я вижу, что ей это тяжело дается. Но она из последних сил старается, и это, конечно, здорово", – рассказал он.

"Если вы увидите Ротару вблизи, то дадите и ее возраст, и ее состояние. Вы все сразу поймете", – поведал Сергей, отметив, что экран создает иллюзию, а поклонники слишком влюблены в исполнительницу, чтобы обращать внимание на детали.

Однако критик все же советует певице уйти на заслуженный отдых. Он руководствуется тем, что раньше репертуар артистки был интереснее. "У нее слабый репертуар, который не запоминается, нет мелодии, нет красивых мотивов. Когда она исполняла композиции Арно Бабаджаняна, Юрия Саульского, это была красиво. А сейчас она поет про какие-то океаны любви, и это музыкально не интересно", – заявил Соседов.

Сергей уверяет, что сама певица все понимает, но выступает ради поклонников. "Она выходит на сцену лишь потому, что ее ждут и приглашают. Соня как свадебная генеральша приезжает и поет, хотя ей не надо этого делать", – резко сообщил он. Журналист рассказал, что в своем кругу она сама соглашается с этим мнением и говорит, что "свое уже спела".