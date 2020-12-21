Обедневшая Ротару продает отель за неприличную сумму

Стало известно, что певица выставила на продажу свой отель "Вилла София" в Крыму. Сейчас на недвижимость на берегу Черного моря заявлена цена в 25 миллионов евро. Отель не ищет покупателя, но предлагается потенциальным владельцам, заведомо имеющим круглые суммы денег.
Бизнес может приносить солидный доход. Известно, что стоимость номера достигает 82 тысяч рублей за ночь, а само здание является памятником архитектуры. Самый недорогой номер в гостинице стоит около 15 тысяч рублей за сутки. Отель любят многие представители шоу-бизнеса. В разное время там оставались Борис Моисеев, Илья Резник и многие другие.
Ранее сообщалось, что роскошным отелем официально владеет сын исполнительницы Руслан Евдокименко. Самой Ротару принадлежит просторный особняк под Ялтой. Его площадь составляет около 400 квадратных метров, и, по некоторым данным, строительство обошлось семье в миллион долларов. Также в Ялте у артистки есть и большая квартира. Известно, что в в конце лета она была выставлена на продажу за 24 миллиона рублей.
Недвижимость, оформленная на имя Софии Ротару, есть и на Украине. Большая квартира в Киеве, шикарный трехэтажный особняк недалеко от столицы. Последний всегда привлекал внимание прессы: считается, что шикарный дом стоит больше миллиона долларов.
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