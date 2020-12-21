Обедневшая Ротару продает отель за неприличную сумму

Из-за пандемии Covid-19 многим артистам пришлось нелегко. На свое материальное положение жаловалась и София Ротару. Недавно исполнительнице пришлось прибегнуть к экстренным мерам, чтобы вернуть себе утраченное состояние.

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