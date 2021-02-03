Стало известно о состоянии певицы Славы после операции

Певица Слава восстанавливается после хирургического вмешательства. Звезда отказалась сидеть на больничном.



40-летняя знаменитость отметила, что после перелома плеча ей необходимо принимать кальций. Эта травма – далеко не первая в жизни певицы Славы. Перелом пальца, руки, операция на ушах – за последние годы она уже несколько раз попадала в больницу.

Астропсихолог Оксана Юнина считает, что у артистки – как раз тот возраст, который связан с кармой с точки зрения астрологии. "Возраст, который связан именно с костной системой организма", – заявила эксперт.

Теперь впереди у исполнительницы – длительное восстановление. Врачи предупредили певицу Славу, что какое-то время ей надо максимально беречь себя и не напрягать поврежденную руку, сообщает программа Пятого канала "Светская хроника". Но она не из тех, кто может долго сидеть без дела. Отдохнув пару дней, артистка вернулась на сцену.

Отметим, что певица Слава воспитывает двоих дочерей. Младшая Антонина появилась на свет в 2011 году в гражданском браке артистки с бизнесменом Анатолием Данилецким. Старшую дочь Александру звезда родила в 1999 году от своего первого супруга Константина Морозова.

Напомним, ранее дочь певицы Славы призналась, что ее сердце свободна. В декабре 2020-го в ютуб-шоу "Дымоход" девушка рассказывала, что не состоит в отношениях, так как ей попадаются одни несерьезные личности.