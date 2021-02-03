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Любовница ждет ребенка от Шепелева

Любовница ждет ребенка от Шепелева

Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дмитрий Шепелев поделился радостной новостью. Его избранница Екатерина Тулупова беременна.
прочитано 1185 раз

Телеведущий признался, что очень счастлив. Он отметил, что, узнав о беременности возлюбленной, почувствовал головокружение и легкость. Дмитрий Шепелев добавил, что сейчас чувствует себя спокойнее и увереннее, если сравнивать с ожиданием первенца – сына Платона от Жанны Фриске.

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 Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Анализируя свое поведение после рождения наследника от певицы, он теперь может сказать, что совершенно нет необходимости трястись над каждым "вздохом и хрюком" ребенка. По словам шоумена, Платон и дочь Тулуповой Лада ждут появления младенца как новое приключение.

Кто появится на свет – девочка или мальчик – пара пока не знает. Дмитрий Шепелев заявил, что они готовы к любому развитию событий. Говоря о воспитании, ведущий отметил, что самое главное в этом деле – безусловная любовь, принятие и границы.

Свои отношения с возлюбленной Дмитрий Шепелев описывает как очень нежные, доверительные, честные и яркие отношения.Он добавил, что гордится ими и их общим ощущением мира.

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Автор: 3 февраля 2021, 16:46 Источник: PeopleTalk ✓ Надежный источник
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Шепелев представил новую пассию

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Молодцы оба. Все правильно. Вот только в ожидании ребенка оформить отношения официально было бы честнее и совсем не лишним.
Гость
Ответить
Тулупова, теперь ухо востро держи. О нежности и космосе Шепя говорил и Фриске.
Гость
Ответить
Почему это она любовница?? Он не женат ни на ком,счастья им.
Гость
Ответить
Ну и молодец
1

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