"Есть определенные последствия": подробности состояния лишившегося памяти Алибасова

Ранее наследник Алибасова заявил, что проблемы у отца начались после длительного новогоднего загула с той же Федосеевой-Шукшиной. Кровь просто перестала доходить до участков мозга, связанных с краткосрочной памятью, и это вызывало опасение, ведь артист мог превратиться в "овощ". К счастью, врачам удалось затормозить процесс.
"Помощь оказали, кровоснабжение восстановили, но есть определенные последствия – ухудшилась сильно память. В те участки мозга, куда кровь не доходила, снова доходит, поэтому в течение недели его память вернется в классическое состояние", – говорит Бари-младший. Правда, как считает наследник продюсера, она вряд ли восстановится в полном объеме.
"Он все равно плохо помнит, что в течение дня происходит, но, по крайней мере, может спокойно работать", – отметил Алибасов-младший в беседе с "Дни.ру".
Скорее всего, артист пробудет на реабилитации минимум до конца недели. Сын планирует забрать его из больницы на выходных. Наследник мечтает как можно скорее включить отца в работу, так как буквально перед госпитализацией у них наметился новый проект.
Алибасовы планируют завоевать англоязычные площадки. Бари-младший надеется, что папа поможет ему реализовать идею, да и рабочий процесс может благотворно повлиять на восстановление нейронных связей.
"Сейчас в России мероприятий нет, все уходит в онлайн. И мы решили делать несколько новых музыкальных проектов, посмотрим, что из этого получится. Без отца нам, конечно, не справиться", – рассказал корреспонденту "Дни.ру" наследник продюсера.
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