Арзамасова сложила руки в молитве после слухов о беременности от Авербуха

Несколько месяцев назад 25-летняя звезда сериала "Папины дочки" Елизавета Арзамасова и 47-летний фигурист Илья Авербух поженились. Это событие шокировало и одновременно восхитило общественность. С тех пор Лиза очень изменилась...

Илья Авербух познакомился с Лизой Арзамасовой в 2010-м году, когда 15-летняя актриса, сыгравшая роль Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", принимала участие в его проекте "Лед и пламень". Через два года Авербух отдал 17-летней Арзамасовой главную роль в шоу "Winx на льду". В СМИ пишут, что именно тогда у пары начался роман.

С тех пор Лиза Арзамасова расцвела как цветок на глазах миллионов поклонников. Из юной девочки она превратилась в настоящую женщину.

На днях Елизавета Арзамасова снялась в фотосессии для одного журнала. Она опубликовала свежее фото в своем "Инстаграм". Она предстала с пышными мелкими кудряшками и голубыми глазами, устремившимися ввысь. Она сложила руки, будто молится. Подписчики назвали ее ангелом с небесными глазами.

"Почему-то это фото напомнило мне фильм "Раба любви" с участием Елены Соловей, если не ошибаюсь... Лиза, как всегда прекрасна. Актриса опубликовала фото с необычной прической"; "Ангел"; "Настоящий ангелочек"; "Ангел с небесными глазами", – написали поклонники.

Несмотря на обилие комплиментов, Лизе все-таки сделали язвительные комментарии. Кое-кто отметил, что она как будто забыла расчесаться.

Ранее в Сети говорили о том, что Лиза Арзамасова может быть беременна.