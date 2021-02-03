Арзамасова сложила руки в молитве после слухов о беременности от Авербуха

Илья Авербух познакомился с Лизой Арзамасовой в 2010-м году, когда 15-летняя актриса, сыгравшая роль Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", принимала участие в его проекте "Лед и пламень". Через два года Авербух отдал 17-летней Арзамасовой главную роль в шоу "Winx на льду". В СМИ пишут, что именно тогда у пары начался роман.
С тех пор Лиза Арзамасова расцвела как цветок на глазах миллионов поклонников. Из юной девочки она превратилась в настоящую женщину.
На днях Елизавета Арзамасова снялась в фотосессии для одного журнала. Она опубликовала свежее фото в своем "Инстаграм". Она предстала с пышными мелкими кудряшками и голубыми глазами, устремившимися ввысь. Она сложила руки, будто молится. Подписчики назвали ее ангелом с небесными глазами.
"Почему-то это фото напомнило мне фильм "Раба любви" с участием Елены Соловей, если не ошибаюсь... Лиза, как всегда прекрасна. Актриса опубликовала фото с необычной прической"; "Ангел"; "Настоящий ангелочек"; "Ангел с небесными глазами", – написали поклонники.
Несмотря на обилие комплиментов, Лизе все-таки сделали язвительные комментарии. Кое-кто отметил, что она как будто забыла расчесаться.
Ранее в Сети говорили о том, что Лиза Арзамасова может быть беременна.
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