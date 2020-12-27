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Брак

Брак "по залету"? Арзамасовой и Авербуху предрекли скорый развод

Лиза Арзамасова. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
25-летняя звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова и 47-летний фигурист и продюсер Илья Авербух поженились на прошлой неделе. Поклонники пожелали счастья новой семье. Однако не все спешат поздравлять супругов. Доктор психологических наук, профессор Борис Хигир считает, что этот брак распадется очень скоро. На то есть несколько веских причин.
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Эксперт обратил внимание на даты рождения Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха. Актриса появилась на свет в марте, а ее возлюбленный – в декабре. Согласно статистике, 78% таких пар быстро расстаются, потому что несовместимы, объяснил профессор.

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Также Хигир, наблюдая за поведением Авербуха, сделал вывод: фигурист – мямля. Эксперту очевидно, что первая жена Ирина Лобачева имела над спортсменом власть и не была ласковой в постели. Мол, сейчас Илья нашел удобную для себя жену, будет лидером в семье.

Кроме того, доктор психологических наук уверен: в этих отношениях Арзамасову интересуют, в первую очередь, деньги. Актриса росла в семье, где не было особого достатка. Однако скупой Авербух не разрешит молодой жене шиковать, считает Хигир.

Возможно, есть еще один фактор, который поспособствовал этому браку. По мнению профессора, Лиза вышла замуж "по залету".

"Арзамасова уже беременна. Могу поспорить с кем угодно", – сказал Хигир.

Эксперт дал союзу Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуху три года. Якобы актриса еще покажет возлюбленному свою неопытность и стеснительность. Фигурист также продемонстрирует избраннице нелучшие стороны.

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Автор: 27 декабря 2020, 10:58 Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Арзамасова целовалась с молодым красавцем на виду у всех

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Какой к черту профессор психологических наук этот Хигир? Узбек-самозванец, кормящийся с сайтов об астрологии и прочей эзотерической бурды для недалеких.
Гость
Ответить
Как говорил один юморист: честный мужик жениться несколько раз, а нечестный - один.
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