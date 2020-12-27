Брак "по залету"? Арзамасовой и Авербуху предрекли скорый развод

Эксперт обратил внимание на даты рождения Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха. Актриса появилась на свет в марте, а ее возлюбленный – в декабре. Согласно статистике, 78% таких пар быстро расстаются, потому что несовместимы, объяснил профессор.
Также Хигир, наблюдая за поведением Авербуха, сделал вывод: фигурист – мямля. Эксперту очевидно, что первая жена Ирина Лобачева имела над спортсменом власть и не была ласковой в постели. Мол, сейчас Илья нашел удобную для себя жену, будет лидером в семье.
Кроме того, доктор психологических наук уверен: в этих отношениях Арзамасову интересуют, в первую очередь, деньги. Актриса росла в семье, где не было особого достатка. Однако скупой Авербух не разрешит молодой жене шиковать, считает Хигир.
Возможно, есть еще один фактор, который поспособствовал этому браку. По мнению профессора, Лиза вышла замуж "по залету".
"Арзамасова уже беременна. Могу поспорить с кем угодно", – сказал Хигир.
Эксперт дал союзу Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуху три года. Якобы актриса еще покажет возлюбленному свою неопытность и стеснительность. Фигурист также продемонстрирует избраннице нелучшие стороны.
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