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Должна держать язык за зубами: Арзамасову предостерегли от проблем

Должна держать язык за зубами: Арзамасову предостерегли от проблем

Лиза Арзамасова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анна Гехман

Анна Гехман блогер

 Дипломированный ведический астролог, медиум, человек-рентген, Мастер коррекции Васту, постоянный эксперт Пятого канала.
2021 год подарит звезде сериала "Папины дочки" уверенность в завтрашнем дне. Актриса Лиза Арзамасова может ожидать улучшения материального положения. Между тем ведический астролог Анна Гехман считает, что новоиспеченная жена фигуриста Ильи Авербуха должна держать язык за зубами и следить за питанием, чтобы избежать проблем.
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Наша жизнь является отражением нашего сознания, а с сознанием у Лизы могут быть сложности. За сознание человека отвечает Луна, если она поражена, то у человека будут частые перепады настроения, повышенная чувствительность к потустороннему миру, проблемы с психикой. Солнце, Луна и Меркурий зажаты между Раху и Кету двумя теневыми планетами, которые создают лунное и солнечное затмения. Солнце – это наш иммунитет, жизненная сила, Меркурий – ум, интеллект, речь, коммуникации, способность человека к получению новых знаний. Эти планеты не будут работать в полную силу.

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Луна в Весах в воздушном знаке, управителем которого является Венера. Это философы. Они любят роскошь и наслаждения, стараются во всем видеть прекрасное. Следят за модными тенденциями и стараются всегда быть на высоте. Это эмоциональные люди, которые стараются всегда во всем находить компромисс, ради спокойствия окружающих. Для них очень важно партнерство, они великие дипломаты. Из таких людей получаются хорошие политики, актеры, певцы, любят путешествия. Но им нужно научиться не быть столь доверчивыми к людям.

Партнерами Лизы будут мужчины активные, умные, прагматичные и немного странные. Не от мира сего. А как известно наши партнеры являются нашим зеркальным отражением, поэтому все эти качества присущи и Лизе. Солнце рядом с Меркурием делают человека дальновидным, но это сочетание планет не способствует гармоничным отношениям. А Кету даст частые разлуки с партером или жизнь вдали друг от друга. Мужчины будут очень любить ее.

Карьера Лизы всегда будет сопряжена с определенными трудностями, Марс в Раке. Он здесь в падении. Ей не будет хватать энергии для достижения целей, инициатива будет хромать. Напора вы не увидите. Человек ко всему будет подходить с позиции материнства – с заботой и теплом. А для достижения целей нужен напор и огонь, который здесь тушит водная стихия Рака. Венера в Рыбах даст человеку прекрасный художественный вкус, ценят красоту, они чувственны и готовы жертвовать собой ради партнера. Витают, придуманном ими же самим мире грез, всегда надеясь на лучшее. Ретроградный Юпитер в Скорпионе дает некую зацепку за материальное. Лизе следует быть очень аккуратной с деньгами и всегда следить за своей речью и питанием.

2021 год даст ей возможность улучшить материальное положение, это может быть смена места жительства на более презентабельное или покупка нового автомобиля. Этот год будет благоприятным годом для Лизы Арзамасовой, он даст ей чувство защищенности и уверенности в завтрашнем дне. С родителями могут возникнут конфликты.

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Автор: 26 января 2021, 02:36
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