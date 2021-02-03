"Шарпеи в розовом": обнаженная мать Королевой напугала россиян

Сейчас исполнительница находится в Майами. Там живет ее мама Людмила Порывай, которая скоро отметит свой 75-й день рождения.

В "историях" своего "Инстаграм" Наташа Королева опубликовала видео с пляжа. На кадрах мама звезды прогуливается в купальнике с глубоким декольте и кормит чаек. Становится сразу понятно: пышные формы певица унаследовала от родительницы.

"Мама и чайки!"– говорит Королева за кадром. "Мама, ты так похудела! Ты готовишься к 75-летнему юбилею?" – спрашивает она. Действительно, для своего возраста женщина выглядит крайне достойно. Многие поклонники отметили этот факт, однако некоторых вид мамы Натальи просто привел в шок.

"Что же она мать то свою не отфотошопила? Выглядит, как кукла у Образцова" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Ночью приснится, кондрашка схватит", "Наташенька, ну зачем же людям настроение портить?", "Вау! Выглядит маман как персонаж местного фильма ужасов! Увидишь такую вечером и заикой на всю жизнь останешься!", "Неприятное существо,брбрбр...!", "Впечатлила. Купальник маловат." – писали недоброжелатели.

Попала под раздачу и сама Королева, которая также появилась на видео. "Тихий ужас, а если их еще и умыть...", "Какие прикольные шарпеи в розовом", "Вот так Наталья будет выглядеть в свои 75 лет, и в голове у неё будут чайки", – яростно комментировали пользователи.