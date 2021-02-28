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Шоу-бизнес
"Все расстроилось": стало известно о срыве свадьбы Бабкиной с возлюбленным

"Все расстроилось": стало известно о срыве свадьбы Бабкиной с возлюбленным

Надежда Бабкина. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эстрадная певица долгое время скрывала подробности личной жизни. Несколько лет подряд поклонники не могли понять, почему Надежда Бабкина уже более 20 лет не вступает в брак, а лишь хвастается своими партнерами.
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Похоже, что в жизни артистки была одна настоящая любовь. Выяснилось, что первые отношения почти привели возлюбленных под венец, однако планы пары распались. По словам Надежды Бабкиной, союз продлился пять лет и подарил ей лишь теплые воспоминания.

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 Надежда Георгиевна Бабкина

Надежда Георгиевна Бабкина певица, ведущая, актриса

История всплыла на презентации книги "Модная народная", которую певица представила несколько дней назад. Любознательная публика вывела Бабкину на откровенный разговор и выведала неожиданные подробности.

"В Астрахани я встречалась с одним парнем пять лет. Уже собралась за него замуж, но в последний момент все расстроилось", – призналась Надежда Георгиевна.

Певица добавила, что молодой человек быстро справился с душевным разочарованием и переехал в столицу. Экс-возлюбленный даже поселился неподалеку от Бабкиной и несколько лет подряд тихо и мирно радовался успехам артистки.

Подробности всплыли после встречи певицы и дочери бывшего бойфренда. Девушка рассказала, что ее отец не забывал о Надежде Георгиевне и всегда тепло отзывался о неудавшемся романе.

Отметим, что на презентацию книги пришел всеми известный дизайнер. Александр Васильев порекомендовал будущим читателям прислушиваться к мыслям Надежды Бабкиной. По словам историка моды, певица прекрасно знакома с жизненными трудностями и их преодолением.

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Автор: 28 февраля 2021, 20:05 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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70-летняя Бабкина задрала ногу у всех на глазах

комментарии

Ответить:

Гость626012
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К чему такие новости? Да и куй с ней...Свинюшка старая
Галя
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Как нам жить то дальше.? Горе то какое! Очередной мужик сбежал от старой толстой лахудры. Может траур объявим?
ВАСЬЯ
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Кому нежна эта старая протухшая дура. Она думала,что вставила в рот унитаз и натянула рожу до ушей,то перестала вонять старой тряпкой?
1

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