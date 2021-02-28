"Все расстроилось": стало известно о срыве свадьбы Бабкиной с возлюбленным

Похоже, что в жизни артистки была одна настоящая любовь. Выяснилось, что первые отношения почти привели возлюбленных под венец, однако планы пары распались. По словам Надежды Бабкиной, союз продлился пять лет и подарил ей лишь теплые воспоминания.
История всплыла на презентации книги "Модная народная", которую певица представила несколько дней назад. Любознательная публика вывела Бабкину на откровенный разговор и выведала неожиданные подробности.
"В Астрахани я встречалась с одним парнем пять лет. Уже собралась за него замуж, но в последний момент все расстроилось", – призналась Надежда Георгиевна.
Певица добавила, что молодой человек быстро справился с душевным разочарованием и переехал в столицу. Экс-возлюбленный даже поселился неподалеку от Бабкиной и несколько лет подряд тихо и мирно радовался успехам артистки.
Подробности всплыли после встречи певицы и дочери бывшего бойфренда. Девушка рассказала, что ее отец не забывал о Надежде Георгиевне и всегда тепло отзывался о неудавшемся романе.
Отметим, что на презентацию книги пришел всеми известный дизайнер. Александр Васильев порекомендовал будущим читателям прислушиваться к мыслям Надежды Бабкиной. По словам историка моды, певица прекрасно знакома с жизненными трудностями и их преодолением.
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