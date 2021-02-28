Кушанашвили оказался на волосок от смерти

50-летний Отар Кушанашвили появился в шоу "Секрет на миллион". Журналист рассказал Лере Кудрявцевой, что бессчетное количество раз проводил время в ресторанах и кафе, где употреблял спиртные напитки и ввязывался в драки. Телеведущий не осознавал, что у него проблемы с алкоголем, до тех пор, пока не напился до отвратительного состояния.
Также Кушанашили часто употреблял психотропные вещества. Так, однажды у него произошла передозировка. В тот момент журналист оказался на грани жизни и смерти. Он мог скончаться на глазах у своих детей. Тогда же телеведущий понял, что ему необходимо отказаться от так называемого допинга.
В студии шоу "Секрет на миллион" также появился солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов. Певец не стал скрывать, что часто составлял компанию Кушанашвили. Артист и журналист "пили цистернами". В какой-то момент телеведущего перестали пускать в заведения из-за драк.
Напомним, Отар Кушанашвили в передаче Леры Кудрявцевой рассказал о войне с Аллой Пугачевой. Народная артистка подала на журналиста в суд из-за оскорблений. Конфликт с примадонной российской эстрады обернулся для телеведущего крахом в карьере.
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