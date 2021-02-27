У него нет денег даже на хлеб: Кушанашвили потрясло матерное сообщение Агутина

Отар Кушанашвили стал гостем ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» телеканала НТВ. В студии программы журналист рассказал о недопонимании, которое случилось у него с вокалистом Леонидом Агутиным.
Ранее в интервью Кушанашвили заявил, что певец не нуждается в государственной помощи. Дескать, живущий в Майами Агутин достаточно богат, чтобы без проблем пережить пандемию и связанные с ней ограничения.
Леонида слова Отара возмутили. По словам журналиста, перец прислал ему гневное сообщение. Агутин написал, что у него нет денег даже на хлеб. В послании вокалист использовал мат.
Кушанашвили добавил, что СМС от Агутина его потрясло. Дескать, его увидели дети. Ранее он не слышал, как матерится Леонид Агутин.
По словам журналиста, звезды не имеют права жаловаться на жизнь. «Я с него не слезу, пока он не извинится», – сказал Отар Кушанашвили.
Также скандальный журналист рассказал Кудрявцевой, что недавно вновь стал папой. Теперь у Отара девять детей. О том, кто мать младшего наследника, телеведущий умолчал.
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