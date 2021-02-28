"Не пахнет и не гадит": Гном Гномыч показал видео с младшим братом от Плющенко и Рудковской

Дети Яны Рудковской и Евгения Плющенко снялись на камеру за веселым занятием. Звездные наследники Гном Гномыч и Арсений пообщались с помощью маленькой собаки.

Восьмилетний Александр Плющенко или, как чаще его называют, Гном Гномыч активно ведет соцсети и постоянно радует армию поклонников новым контентом. Инстаграм-канал звездного ребенка насчитывает 794 тысячи подписчиков, которые активно следят за жизнью знаменитого отпрыска. Для преданных фанатов мальчик опубликовал свежее видео. В кадре Гном Гномыч взаимодействует с братом Арсением, который появился в семействе Яны Рудковской и Евгения Плющенко осенью 2020 года.

Поскольку малыш еще не умеет разговаривать, старший брат решил сблизиться с ним при участии собаки по кличке Фифа. Когда Гном Гномыч держал четвероногую подругу на руках и показывал ее брату, она облизала крошечную ладошку малыша. В описании к публикации указано, что собака в семействе Яны Рудковской и Евгения Плющенко породы той-терьер. "Любит всех, не пахнет и не гадит, уютная и комфортная", — выразился автор.

Ролик с детьми и очаровательным зверьком вызвал у пользователей Сети позитивные эмоции. "Как трогательно", "Мы уже давно о такой мечтаем", "Милый питомец, мне нравится", "Хорошие детки", "Я тоже хочу собачку", "Успехов вам и процветания, только вперед", — написали россияне старшему сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко.

