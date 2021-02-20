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59-летняя Яковлева вновь стала невестой

59-летняя Яковлева вновь стала невестой

Елена Яковлева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Елена Яковлева предстала в подвенечном наряде. Поклонники искренне порадовались за звезду.
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В фан-аккаунте Елены Яковлевой в "Инстаграм" актриса красуется в белоснежном свадебном платье. Однако это вовсе не потому, что актриса собралась замуж в реальной жизни.

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 Елена Алексеевна Яковлева

Елена Алексеевна Яковлева актриса

Надеть наряд невесты артистке пришлось на съемках нового сезона сериала "Склифосовский". На фото знаменитость светится от счастья. Фолловеров заинтриговали снимки. Теперь они гадают: кто же будет женихом героини фильма?

Стоит отметить, что наряд пришелся очень к лицу Елене Яковлевой. В свои годы она сумела сохранить стройную фигуру, свежесть и молодость кожи.

К слову, знаменитость не скрывает, что делала Первым супругом артистки стал ее коллега Сергей Юлин. Они поженились еще студентами. Но вскоре развелись. Вторым мужем звезды стал Валерий Шальных. От него она родила сына Дениса.

Как писали "Дни.ру", россияне часто обсуждают наследника Елены Яковлевой из-за его любви к татуировкам. Ими он "украсил" не только тело, но и лицо. А недавно пользователей Сети всполошил вид Дениса Шальных без наколок. В соцсети появилось фото артистки с сыном-подростком. Публика изумилась, поскольку многие и забыли, как выглядел без рисунков сын актрисы.

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Автор: 20 февраля 2021, 16:12 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яковлева вытащила на сцену покалеченного сына

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