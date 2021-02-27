"Собираете вещи?": экс-жене Аршавина после комы напомнили о необходимости съехать

Ранее мать молодой женщины рассказала страшные подробности. По словам родительницы, Алиса больше недели была в реанимационном отделении. Кроме того Казьмину на четыре дня вводили в искусственную кому. Экс-жена Андрея Аршавина находилась на волосок от смерти.
Наконец на связь вышла и сама Алиса Казьмина. В личном микроблоге она опубликовала свежие фото дочерей. Девочки играют у окна. Таким образом журналистка дала понять, что ее состояние улучшилось.
Напомним, у экс-супруги футболиста аутоиммунный некроз лобной пазухи. Заболевание сложное и полностью неизлечимое. Недуг уже изуродовал лицо Алисы. Между тем ходят слухи, что болезнь Казьминой развилась на фоне неудачной пластики.
Как писали «Дни. ру», мать Андрея Аршавина отсудила у экс-невестки Алисы Казьминой роскошный особняк. Теперь молодая женщина и ее дети должны покинуть жилплощадь. «Собираете вещи?» – спрашивают вышедшую недавно из комы Алису подписчики. Адвокат Казьминой подал апелляцию, которую рассмотрят в начале марта.
Напомним, у бывшей жены Андрея Аршавина трое отпрысков. В первом браке с предпринимателем Алексеем Казьминым у нее родился 12-летний сын Алексей и девятилетняя Алиса. В отношениях с футболистом Казьмина произвела на свет Есению, которой уже четыре года.
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