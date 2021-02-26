Мать бывшей жены Аршавина приготовила свечку и ее портрет: Алиса впала в кому

Мать Алисы Казьминой Наталия Сарычева рассказала, что ее дочь провела в реанимации больше недели и была введена в кому на четыре дня. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Она чуть не умерла.
Поклонники были в шоке от таких новостей. Они написали слова поддержки Алисе Казьминой и пожелания скорейшего восстановления. "Какой кошмар", – с ужасом отметили подписчики. Некоторым показалось странным, что мать Алисы для чего-то приготовила ее портрет. К тому, же на фото кажется, будто напротив рамки стоит горящая свечка.
«Восемь дней ожидания, между жизнью и смертью. Значит, будешь жить!» — написала Сарычева в своем "Инстаграм".
Напомним, у Алисы Казьминой серьезное аутоимунное заболевание. После нескольких операций ее лицо стало неузнаваемым, поэтому 38-летняя женщина не показывается общественности. У нее был сепсис из-за некроза, после чего пришлось перекраивать пол-лица.
Однако некоторые уверены, что всему виной пластические операции, которые делала Алиса. По их мнению, именно это довело ее до такого состояния. Между тем всем известно, какую травлю женщине устроила бывшая семья Андрея Аршавина. Его мать, кажется, люто ненавидит бывшую сноху. Она даже отсудила и своей внучки квартиру, в которой сын жил с ненавистной невесткой.
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