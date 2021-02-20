"Видок неприятный у обоих": Чехову сняли с мускулистым жеребцом в красных трусах

В разделе "Сторис" микроблога "Инстаграм" Анфису Чехову попросили показать снимок, на котором она находится в окружении неприятного мужчины. Потом они, конечно, пожалели о своей просьбе, ведь увиденное было просто ужасающим.
На опубликованном фото Анфиса Чехова предстала с пышными формами и игривыми кудрями. Она была в розовом блинном сарафане с глубоким декольте. Рядом с ведущей предстал мускулистый мужчина в одних красных плавках. Взгляд у обоих был страстный и немного мутный.
"Где-то на съемках было. Понятия не имею, кто это, но видок у нас неприятный у обоих", – подписала кадр Анфиса Чехова.
Стоит отметить, что сейчас Чехова выглядит гораздо лучше, чем много лет назад. Она стала более женственной и сдержанной, ее стиль перестал быть вульгарным, что ее только украсило. Сейчас Анфису Чехову поистине можно назвать иконой стиля.
Ранее 43-летняя Чехова рассказала, как однажды оказалась на грани жизни и смерти. Это было в лихие 90-е. Она пела на сцене в прямом эфире. В этот момент в зале началась перестрелка. Но чтобы не прерывать трансляцию, ей пришлось на свой страх и риск продолжать выступление как ни в чем не бывало.
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