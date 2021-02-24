"Ух какой язычок": Чехова с томным взглядом облизала на камеру большой леденец

Накануне в инстаграм-аккаунте 43-летней Анфисы Чеховой появился снимок, на котором она позирует с большим леденцом в руке. Перед тем, как сделать фото, телеведущая, облаченная в домашний халат, бросила томный взгляд и высунула язык, чтобы облизать карамель.
Чехова призналась, что этим снимком хотела немного побесить подписчиков, поскольку знает: многих людей раздражают высунутые языки на фотографиях. Анфиса считает, что лучше показывать этот мышечный орган, чем использовать его для оскорблений, сплетен и прочих злословий.
Поклонники не смогли сдержаться при виде такого снимка Чеховой. "Сохранил фотку себе сами знаете для чего", "Ух какой язычок!", "Прекрасная Анфиса!", "Смотрите, как мужчины оживились", "А я хочу отметить, что у нее красивый макияж!", – прокомментировали интернет-пользователи публикацию телеведущей.
Напомним, ранее Анфиса Чехова показала подписчикам своего инстаграм-аккаунта результат косметической процедуры. Телеведущая позировала перед смартфоном с раздутыми алыми губами. Знаменитость отметила, что всю ночь не сомкнула глаз, потому что "работала в поте губ".
Популярные темы форума
Старые ЖООПЫ загадили форум.
У Мишель заболела ЖООПА.
Расскажите как вас наказывали в детстве.
Дети играют.
Беда! Не могу подобрать себе царицу. Не шучу. Подскажите где и искать. Прошу подойти к теме серьёзно. Спасибо
Надо ли пороть детей?
Приказ всем хохотать сюда!!!!
Нато подохла от своей воони.
Сосала ребёнком писю у папы, я и щас сосу у всех.
У дочери началось