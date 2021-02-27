Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Суббота
27 февраля
Лента новостей
15:49
"Спасибо, Господи": Пугачева после преображения навестила онкобольного Юдашкина
15:30
Политолог Почобут о назначении сына Лукашенко на новую должность: Силовики полетели со своих мест
14:54
У изувеченной экс-жены Епифанцева перестал открываться глаз
14:41
Вскрылись подробности тайного общения принца Гарри с Елизаветой II
14:39
В Петербурге задержали и увезли в неизвестном направлении журналистку издания "Baza"
14:23
За красивые глаза: Неработающая Поргина получает зарплату из театральной казны
14:06
"Ваши глаза!": Поплавская впервые показала ребенка
13:36
У груди Оксаны Самойловой вышел срок годности
13:27
"У нее большие проблемы": бывший любовник сдал Тюльпанову с потрохами после громкого скандала
13:02
Как поладят женщины?: экс-жена переезжает к влюбившемуся во врача Алибасову
12:49
"Что она наделала?": Перетянутое хирургами лицо Деми Мур встревожило народ
12:39
"Хочу создать гарем": Джигурда решил окружить себя наложницами после свадьбы с Анисиной
12:35
Эксперт Зубец о причинах разочарования белорусов в Тихановской: Нет никакой позитивной программы
12:18
"Теперь бабская бредятина будет": выставленный из шоу Кадони обратился к Бузовой и Бородиной
12:05
Иван Ургант публично унизил Егора Крида
11:48
Деньги ваши – будут наши: Вскрылись данные о связи Михалкова с семьей Баталова
11:29
"Это был удар": Васильевой пришлось спасать узнавшего правду сына
11:26
"Охаю, целую в руку": Гагарина устроила разврат в детской
11:25
Все могут короли: всплыла шокирующая стоимость замка Галкина и Пугачевой
10:46
Метастазы в голове: Юдашкин впервые откровенно о своем диагнозе
10:44
Свадьба не за горами: звезда серила "Отель Элеон" беременна от Янковского
10:41
Харламов лег под нож из-за тяжелых проблем со здоровьем
10:02
Обозреватель Кузнецов о новой должности сына Лукашенко: Начался транзит власти
08:01
Елизавета II прислала необычный подарок ребенку принца Гарри и Меган Маркл
06:05
"Сдал совсем": муж запертой в доме Заворотнюк ужаснул внешним видом
04:00
Николь Кидман побили в опере за невежество
02:02
Ольга Остроумова: как сложилась судьба Женьки из культового фильма "А зори здесь тихие"
23:59
"Там была сложная обстановка": сенсационное признание сбежавшего из Великобритании принца Гарри
23:32
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
22:04
"Без слез не взглянешь": звезда "Квартета И" о перенесшей издевательства в клинике жене
21:52
Задержан бывший глава МВД Ингушетии
21:36
"Не позорьтесь!": Рудковской досталось за плохие манеры
21:20
В Башкирии полицейский спас пенсионерку из пожара
21:06
Изменения климата заставили белых медведей гонять гусей
21:04
Вскрылись шокирующие данные о Бабкиной: Начали отказывать органы
20:28
"Темы для разговора есть": полиция разыскивает Божену Рынску
20:02
Раскрыты подробности мощного взрыва в жилом доме в Нижнем Новгороде
19:54
"Выглядит на все 50": фото Бузовой без ретуши и фильтров повергло в шок россиян
19:52
Под Москвой задержали избившую двух детей женщину
19:45
"Дал последние указания": людям показали неизлечимо больного пожелтевшего Зайцева
19:44
Бросившая мужа-изменщика Кабо преобразилась до неузнаваемости
19:11
Сын вышел из тени и пошел по стопам Панина
19:03
В Коломне поцмали серийного воришку
18:43
Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю
18:35
Десятки тысяч: сколько театр платит каждый месяц давно не работающей вдове Мягкова
18:30
Порошенко поделился планами Украины по возвращению Крыма: Цена оккупации должна расти
18:09
Сценаристы попали в цель: посмотревший сериал "Корона" принц Гарри высказался
17:45
Мать бывшей жены Аршавина приготовила свечку и ее портрет: Алиса впала в кому
17:43
"Все банально": МакSим раскрыла правду о шрамах на лице
17:37
В Ярославле ребенок выжил после падения с седьмого этажа
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Андрюшка был трус": женатый Миронов прыгнул в койку к распутнице Прокловой
Обозреватель Кузнецов назвал неминуемым падение режима Лукашенко: Всем очевидна его токсичность
"Пусть наслаждаются друг другом": известный продюсер благословил отношения Лазарева и Малиновского
"Чем больше маленьких "Петросянчиков", тем лучше": друг о второй беременности Брухуновой
Порошенко поделился планами Украины по возвращению Крыма: Цена оккупации должна расти
"Почему никто не спросит Степаненко?": жена Петросяна взвыла из-за травли
Шоу-бизнес
Вскрылись подробности тайного общения принца Гарри с Елизаветой II

Вскрылись подробности тайного общения принца Гарри с Елизаветой II

Принц Гарри. Фото: England Rugby/Keystone Press Agency/globallookpress.com
Диалог королевы Великобритании с принцем Гарри состоялся Диалог королевы с внуком имел место перед наделавшим шуму интервью Опре Уинфри. Детали разговора утекли в Сеть.
прочитано 400 раз

Бабушка с внуком общались по телефону. По данным инсайдеров, беседа была довольно дружественной. Королева высказала свою радость из-за того, что принц Гарри счастлив с Меган Маркл после отбытия на ПМЖ в Америку.

ПО ТЕМЕ

Елизавета II прислала необычный подарок ребенку принца Гарри и Меган Маркл

 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Елизавета II

Елизавета II королева Великобритании

Ее Величество заявила, что желает лишь блага для внука и его жены. При этом Елизавета II призвала герцога Сассекского не забывать о ценностях монаршей династии.

В свою очередь принц Гарри заверил, что прекрасно помнит о своих обязанностях. Кроме того, он пообещал никогда не совершать поступков, которые могут скомпрометировать королевское семейство. Что касается отказа от монарших полномочий, принц заявил, что теперь ощущает себя свободным.

Примечательно, что несмотря на периодические скандалы, которые происходят из-за поведения принца Гарри и его супруги, королева Великобритании дала понять, что зла на них не держит.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл воспитывают сына Арчи, котором у скоро исполнится два года. А недавно стало известно, что пара ждет второго ребенка. Правда, на каком сроке беременности сейчас находится бывшая актриса, неизвестно.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 27 февраля 2021, 14:41 Источник: Daily Mirror ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Назван настоящий отец принца Гарри

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Классическая история": названы причины оглушительного провала Бузовой

Артистке досталось

Шоу-бизнес

Мать бывшей жены Аршавина приготовила свечку и ее портрет: Алиса впала в кому

Алиса Казьмина чуть не умерла
Шоу-бизнес

"Боря тяжело разговаривает": вскрылись новые данные о состоянии тяжелобольного Моисеева

Деталями поделилась подруга певца
Шоу-бизнес

"Темы для разговора есть": полиция разыскивает Божену Рынску

Ожидается возбуждение уголовного дела

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия
"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+