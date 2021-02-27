Вскрылись подробности тайного общения принца Гарри с Елизаветой II

Бабушка с внуком общались по телефону. По данным инсайдеров, беседа была довольно дружественной. Королева высказала свою радость из-за того, что принц Гарри счастлив с Меган Маркл после отбытия на ПМЖ в Америку.
Ее Величество заявила, что желает лишь блага для внука и его жены. При этом Елизавета II призвала герцога Сассекского не забывать о ценностях монаршей династии.
В свою очередь принц Гарри заверил, что прекрасно помнит о своих обязанностях. Кроме того, он пообещал никогда не совершать поступков, которые могут скомпрометировать королевское семейство. Что касается отказа от монарших полномочий, принц заявил, что теперь ощущает себя свободным.
Примечательно, что несмотря на периодические скандалы, которые происходят из-за поведения принца Гарри и его супруги, королева Великобритании дала понять, что зла на них не держит.
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл воспитывают сына Арчи, котором у скоро исполнится два года. А недавно стало известно, что пара ждет второго ребенка. Правда, на каком сроке беременности сейчас находится бывшая актриса, неизвестно.
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