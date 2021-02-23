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Шоу-бизнес
Беда в королевской семье: Принц Гарри намерен оставить беременную Меган Маркл

Беда в королевской семье: Принц Гарри намерен оставить беременную Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Time/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Жизнь британских монархов усложнилась печальным обстоятельством – пожилой супруг королевы Великобритании попал в больницу. Принц Гарри планирует покинуть беременную супругу и улететь на помощь к деду.
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Принц Филипп, муж Елизаветы II, лег в лондонскую больницу пять дней назад. Поводом для этого стала не коронавирусная инфекция. Госпитализация 99-летнего герцога Эдинбургского была организована в срочном порядке. Врачи переживают за здоровье монарха, хотя он чувствует себя удовлетворительно. Чтобы обезопасить деда принца Гарри от возможных осложнений, медики решили оставить его в госпитале на несколько дней под наблюдением специалистов.

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Тем временем в семье герцога и герцогини Сассекских грядет пополнение. Меган Маркл готовится к рождению малыша, она уже на пятом месяце беременности. Однако в силу госпиталиции деда принц Гарри подумывает на некоторое время проститься с избранницей. Здоровье пожилого родственника имеет для него большое значение.

Супруг Меган Маркл поинтересовался самочувствием принца Филиппа у Елизаветы II по телефону. Герцог Сассекский пообещал бабушке отложить все дела и прилететь из США в Англию на частном самолете, если вдруг деду станет хуже. Предположительно, в этом случае Меган Маркл не решится сопровождать принца Гарри. Это связано с тем, что эпидемиологическая обстановка в мире остается сложной, а ожидание ребенка на большом сроке требует особой бдительности и ответственности.

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Автор: 23 февраля 2021, 03:19 Источник: The Mirror ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви принца Гарри и Меган Маркл

комментарии

Ответить:

Царь Орион
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Хорошая пара. Счастья вам.
Гость625907
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Вот появится такая женщина в жизни мужчины и вся жизнь вдруг начинает идти по какому-то абсолютно неожиданному сценарию. И ничего для него не значат ни традиции королевской семьи, ни законы, ни протоколы - только она одна владеет им целиком и полностью.
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