Беда в королевской семье: Принц Гарри намерен оставить беременную Меган Маркл

Жизнь британских монархов усложнилась печальным обстоятельством – пожилой супруг королевы Великобритании попал в больницу. Принц Гарри планирует покинуть беременную супругу и улететь на помощь к деду.

Принц Филипп, муж Елизаветы II, лег в лондонскую больницу пять дней назад. Поводом для этого стала не коронавирусная инфекция. Госпитализация 99-летнего герцога Эдинбургского была организована в срочном порядке. Врачи переживают за здоровье монарха, хотя он чувствует себя удовлетворительно. Чтобы обезопасить деда принца Гарри от возможных осложнений, медики решили оставить его в госпитале на несколько дней под наблюдением специалистов.

Тем временем в семье герцога и герцогини Сассекских грядет пополнение. Меган Маркл готовится к рождению малыша, она уже на пятом месяце беременности. Однако в силу госпиталиции деда принц Гарри подумывает на некоторое время проститься с избранницей. Здоровье пожилого родственника имеет для него большое значение.

Супруг Меган Маркл поинтересовался самочувствием принца Филиппа у Елизаветы II по телефону. Герцог Сассекский пообещал бабушке отложить все дела и прилететь из США в Англию на частном самолете, если вдруг деду станет хуже. Предположительно, в этом случае Меган Маркл не решится сопровождать принца Гарри. Это связано с тем, что эпидемиологическая обстановка в мире остается сложной, а ожидание ребенка на большом сроке требует особой бдительности и ответственности.