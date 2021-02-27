За красивые глаза: Неработающая Поргина получает зарплату из театральной казны

Руководитель Московского театра имени Ленинского комсомола Марк Варшавер поделился сведениями о перечислении финансовых средств Людмиле Поргиной. Оказалось, что "Ленком" продолжает оказывать актрисе финансовую поддержку, хотя женщина давно не выходит на сцену, а само учреждение посещает от случая к случаю. Руководство театра перечисляет вдове Николая Караченцова официальную зарплату из благородных побуждений.
По словам Марка Варшавера, раньше Людмила Поргина получала вместе со знаменитым супругом 200 тысяч рублей в месяц. После кончины Николая Караченцова работодатель не бросил артистку на произвол судьбы и оставил для нее жалование. "Поргина не сказала спасибо. Но мне и неважно", — объявил директор "Ленкома". По его словам, такой замечательной актрисе, как Людмила Поргина, можно оказывать материальную помощь, несмотря на все обстоятельства.
Марк Варшавер уточнил, что зарплату при отсутствии работы в театре получает не только вдова Николая Караченцова. Кроме нее, деньги перечисляются женам Олега Янковского и Евгения Леонова. Руководитель культурного учреждения надеется, что другие театры последуют примеру "Ленкома" и тоже будут поддерживать семьи своих сотрудников финансовыми средствами.
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