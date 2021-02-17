"Они, как и при жизни": Поргина ходит на кладбище общаться с духом покойного Гафта

На известном погосте похоронены актеры и приятели Людмилы Поргиной: Наталья Гундарева, Любовь Полищук, Валентина Толкунова, Валентин Гафт и другие. Некоторые лежат на Новодевичьем и Ваганьковском кладбищах.
Когда артистка посещает могилы друзей, она испытывает теплые чувства, словно увиделась с давними приятелями. Между ними как будто идет душевное, мысленное общение.
"Они, как и при жизни, с людьми", – отметила знаменитость, отвечая на злободневный вопрос о том, нужно ли знаменитостям выделить отдельное кладбище в Мытищах или хоронить рядом с обывателями.
Вдова Николая Караченцова считает, что отдельный погост известным личностям не нужен. Она заявила, что в вопросах захоронения им и так помогают и государство, и некоторые организации. Кроме того, московский артисты имеют хорошую добавку к пенсии.
Людмила Поргина уверена, что в этом отношении не надо ничего менять. Ведь так всем удобнее.
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