Деньги ваши – будут наши: Вскрылись данные о связи Михалкова с семьей Баталова

Скандал с наследством Алексея Баталова в 2020 году стал сенсацией на российском телевидении. После смерти легендарного артиста его вдова Гитана Аркадьевна, а также дочь Мария объявили о возмутительном обмане, на который пошли их завистники. По словам родственников легенды советского кино, Михаил Цивин и Наталья Дрожжина незаконно завладели имуществом, которое оставил после себя Алексей Баталов. Эта ситуация до глубины души тронула режиссера Никиту Михалкова, который пообещал помогать Баталовым финансово и юридически. Однако вскоре режиссер отказался от благотворительности в адрес обманутых наследников.
Павел Астахов, адвокат Никиты Михалкова, заявил, что его подопечный пересылал семье покойного актера значительную материальную помощь, но Баталовы этих денег не получали. "Никита Сергеевич переводил Баталовым сотни тысяч рублей за прошедшие годы: при жизни самого Алексея Баталова и в последнее время.", — рассказал юрист в эфире канала "Россия 1". Он добавил, что деньги, которые жертвовал режиссер, бесследно пропали. Сейчас команда Астахова пытается выяснить, куда и на что ушли отправленные средства.
Адвокат уверен — с переводами семейству Баталовых далеко не все гладко, поэтому пока о никакой новой материальной помощи не может быть речи. При этом, как полагает юрист, Никита Михалков продолжает следить за деталями ситуации, поскольку не может оставаться в стороне от беды обманутого семейства.
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