Михалков лишил финансовой поддержки семью Баталова

Адвокат режиссера Павел Астахов объяснил его позицию. Председатель Союза кинематографистов России регулярно выделял родным друга деньги на покупку продуктов.
Фонды, в которых состоял Никита Михалков, взяли на себя расходы по установке памятника на могиле Алексея Баталова, а также мемориальной доски на его доме. Кроме того, кинодеятель поручил экспертам оказывать вдове и дочери артиста бесплатную юридическую помощь.
Но все изменилось, когда режиссер услышал, как представители семьи актера заявили об отсутствии материальной поддержки. Тогда Никита Михалков обратился в Следственный комитет с просьбой проверить эти слова в рамках дела о мошенничестве с имуществом семьи Баталовых.
Более того, режиссер решил приостановить свою финансовую и юридическую поддержку Гитане Леонтенко и Марии. При этом, по словам Астахова, они с Никитой Михалковым не могут отвернуться от этой семьи.
Ведь, по его словам, кинодеятель трепетно хранит и поддерживает память о покойном друге. Адвокат констатировал, что вдова и дочь Алексея Баталова остро нуждаются в надежных друзьях и помощи.
А пока скандал набирает обороты, Дрожжина и Цивин продолжают клясться в невиновности. Актриса даже подала в суд на вдову Баталова.
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