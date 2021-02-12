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Михалков лишил финансовой поддержки семью Баталова

Михалков лишил финансовой поддержки семью Баталова

Никита Михалков. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Еще до скандала с имуществом известного покойного актера, которое якобы было присвоено Натальей Дрожжиной и Михаилом Цивиным, Никита Михалков опекал вдову и дочь Алексея Баталова. Однако позже он прекратил помогать женщинам.
прочитано 1006 раз

Адвокат режиссера Павел Астахов объяснил его позицию. Председатель Союза кинематографистов России регулярно выделял родным друга деньги на покупку продуктов.

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Никита Сергеевич Михалков кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер

Фонды, в которых состоял Никита Михалков, взяли на себя расходы по установке памятника на могиле Алексея Баталова, а также мемориальной доски на его доме. Кроме того, кинодеятель поручил экспертам оказывать вдове и дочери артиста бесплатную юридическую помощь.

Но все изменилось, когда режиссер услышал, как представители семьи актера заявили об отсутствии материальной поддержки. Тогда Никита Михалков обратился в Следственный комитет с просьбой проверить эти слова в рамках дела о мошенничестве с имуществом семьи Баталовых.

Более того, режиссер решил приостановить свою финансовую и юридическую поддержку Гитане Леонтенко и Марии. При этом, по словам Астахова, они с Никитой Михалковым не могут отвернуться от этой семьи.

Ведь, по его словам, кинодеятель трепетно хранит и поддерживает память о покойном друге. Адвокат констатировал, что вдова и дочь Алексея Баталова остро нуждаются в надежных друзьях и помощи.

А пока скандал набирает обороты, Дрожжина и Цивин продолжают клясться в невиновности. Актриса даже подала в суд на вдову Баталова.

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Автор: 12 февраля 2021, 08:48 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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"Пять вечеров": как Михалков случайно снял легендарный фильм

комментарии

Ответить:

ВАСЬЯ
Ответить
Эта цыганка Гитара уже сама себя обдурила. Всех задолбала. Жадная и мерзкая. Где Баталов откопал эту идиотку?
1

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