Михалков лишил финансовой поддержки семью Баталова

Еще до скандала с имуществом известного покойного актера, которое якобы было присвоено Натальей Дрожжиной и Михаилом Цивиным, Никита Михалков опекал вдову и дочь Алексея Баталова. Однако позже он прекратил помогать женщинам.



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