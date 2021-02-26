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Елизавета II направила принцу Гарри и Меган Маркл секретное послание

Елизавета II направила принцу Гарри и Меган Маркл секретное послание

Принц Гарри и Меган Маргк. Фото: Time/Keystone Press Agency|www.globallookpress.com
Герцогу и герцогине Сассекским пришло эмоциональное письмо от королевы Елизаветы. Однако сообщается, что оно было написано еще до последних событий.
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Источник, приближенный к семье, отметил, что Елизавета II направила принцу Гарри и его супруге послание, в котором изложила мнение о действиях пары. Королева прокомментировала решение принца Гарри и Меган покинуть Великобританию, а также вопросы прекращения исполнения обязанностей старших членов королевской семьи и финансовой независимости.

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Как сообщает "Пятый канал", заветное письмо было отправлено две недели назад, то есть еще до того, как принца Гарри и его жену лишили почетного статуса покровителей ряда учреждений и благотворительных организаций. Содержание письма пока остается загадкой, так как Букингемский дворец отказался раскрывать мыли Ее Величества. Однако было упомянуто, что в послании говорится о государственной службе.

Ранее было объявлено, что принц Гарри и Меган Маркл не вернутся к исполнению обязанностей старших членов королевской семьи. Однако, несмотря на этот факт, они сохранят за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Отметим, именно эти титулы Елизавета пожаловала паре в качестве подарка на свадьбу.

Напомним, с начала апреля прошлого года принц Гарри и его супруга прекратили исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Им пришлось отказаться от множества почестей ради переезда в США.

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Автор: 26 февраля 2021, 14:02 Источник: The Daily Star ✓ Надежный источник
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