Елизавета II направила принцу Гарри и Меган Маркл секретное послание

Герцогу и герцогине Сассекским пришло эмоциональное письмо от королевы Елизаветы. Однако сообщается, что оно было написано еще до последних событий.



Источник, приближенный к семье, отметил, что Елизавета II направила принцу Гарри и его супруге послание, в котором изложила мнение о действиях пары. Королева прокомментировала решение принца Гарри и Меган покинуть Великобританию, а также вопросы прекращения исполнения обязанностей старших членов королевской семьи и финансовой независимости.

Как сообщает "Пятый канал", заветное письмо было отправлено две недели назад, то есть еще до того, как принца Гарри и его жену лишили почетного статуса покровителей ряда учреждений и благотворительных организаций. Содержание письма пока остается загадкой, так как Букингемский дворец отказался раскрывать мыли Ее Величества. Однако было упомянуто, что в послании говорится о государственной службе.

Ранее было объявлено, что принц Гарри и Меган Маркл не вернутся к исполнению обязанностей старших членов королевской семьи. Однако, несмотря на этот факт, они сохранят за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Отметим, именно эти титулы Елизавета пожаловала паре в качестве подарка на свадьбу.

Напомним, с начала апреля прошлого года принц Гарри и его супруга прекратили исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Им пришлось отказаться от множества почестей ради переезда в США.

