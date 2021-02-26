"Там была сложная обстановка": сенсационное признание сбежавшего из Великобритании принца Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл не живут в Великобритании около года. До официального отказа от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские вместе с малышом Арчи некоторое время жили в Канаде, а после – переехали в Калифорнию. Многие были уверены, что внук Елизаветы II пошел на поводу у супруги-американки, но тот не раз отмечал: это не так.
Недавно принц Гарри стал гостем шоу The Late Late Show, в котором разоткровенничался с телеведущим Джеймсом Корденом. Шоумен воспользовался моментом и обсудил с герцогом Сассекским его переезд в США. Супруг Меган Маркл в очередной раз дал понять: решение об отказе от королевских обязанностей было принято им.
Гарри не расценивает переезд в США как уход. Для него это – шаг в сторону. "Там была сложная обстановка. Мне кажется, это видели многие", – сказал герцог Сассекский. Он пожаловался на британскую прессу, которая разрушала его психическое здоровье. Внук Елизаветы II уверен, что поступил правильно – вывез свою семью из "токсичного" места.
Принц Гарри также признался, что считает служение в обществе своей жизненной миссией. Герцог Сассекский хочет всегда вносить вклад во что-то. Причем общественной деятельностью нравится заниматься не только внуку королевы Великобритании, но и его супруге Меган Маркл.
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