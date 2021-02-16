Оставила ни с чем: мать Аршавина отсудила у его маленькой дочери шикарный особняк

Начало 2021 года стало тяжелым для бывшей жены футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой. У нее нашли сложное аутоимунное заболевание, которое изуродовало ее лицо. Но как выяснило, это не все испытания, которые приготовила ей судьба.

Бывшая свекровь Алисы Казьминой всегда на фото выглядит недовольной рядом со снохой. При этом Алиса всегда зажата и украдкой улыбается. очевидно, что мать Андрея Аршавина решает все в семье, в том числе и то, с кем быть ее мальчику.

Алиса Казьмина вместе со своими детьми от прошлых отношений с треском вылетела из звездной семьи футболиста. После этого у нее начались необратимые аутоимунные процессы – когда организм разрушает сам себя. Не удивительно, ведь причина таких заболеваний – стресс. У нее начался некроз лобной пазухи. В результате после операций Алиса Казьмина не может показаться людям.

Сейчас бывшая свекровь Алисы выиграла суд против нее. Она отсудила у нее квартиру, и теперь мать со всеми своими детьми, в том числе и Аршавина, должна покинуть помещение.

Конечно, исход ссоры Алисы с экс-свекровью, разразившейся в 2019 году, был предсказуем. Страшная болезнь Казьминой не остановила ни властную свекровь, ни Аршавина. Они упорно добивались ее выселения из квартиры, и добились. После развода Аршавин хочет оставить свою тяжелобольную жену ни с чем.

Напомним, отношения пары развалились во время развода. Они не смогли сохранить дружбу. Аршавин никак не участвует в воспитании их общей дочери Есении. А все имущество, которое появилось у пары во время совместного проживания, футболист переписал на мать Татьяну Иванову.

Год назад именно она подала иск в суд о том, чтобы Алиса Казьмина съехала из ее особняка в поселке Коломяги под Санкт-Петербургом. Этот дом Андрей Аршавин и Алиса Казьмина строили вместе. Получается, что бабушка по сути отсудила дом у своей маленькой внучки.

Посл того, как мать Аршавина выиграла суд, адвокат Казьминой намерен подать апелляцию, которую рассмотрят до середины марта.