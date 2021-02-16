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Оставила ни с чем: мать Аршавина отсудила у его маленькой дочери шикарный особняк

Оставила ни с чем: мать Аршавина отсудила у его маленькой дочери шикарный особняк

Андрей Аршавин. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Начало 2021 года стало тяжелым для бывшей жены футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой. У нее нашли сложное аутоимунное заболевание, которое изуродовало ее лицо. Но как выяснило, это не все испытания, которые приготовила ей судьба.
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Бывшая свекровь Алисы Казьминой всегда на фото выглядит недовольной рядом со снохой. При этом Алиса всегда зажата и украдкой улыбается. очевидно, что мать Андрея Аршавина решает все в семье, в том числе и то, с кем быть ее мальчику.

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 Андрей Сергеевич Аршавин

Андрей Сергеевич Аршавин футболист

Алиса Казьмина вместе со своими детьми от прошлых отношений с треском вылетела из звездной семьи футболиста. После этого у нее начались необратимые аутоимунные процессы – когда организм разрушает сам себя. Не удивительно, ведь причина таких заболеваний – стресс. У нее начался некроз лобной пазухи. В результате после операций Алиса Казьмина не может показаться людям.

Сейчас бывшая свекровь Алисы выиграла суд против нее. Она отсудила у нее квартиру, и теперь мать со всеми своими детьми, в том числе и Аршавина, должна покинуть помещение.

Конечно, исход ссоры Алисы с экс-свекровью, разразившейся в 2019 году, был предсказуем. Страшная болезнь Казьминой не остановила ни властную свекровь, ни Аршавина. Они упорно добивались ее выселения из квартиры, и добились. После развода Аршавин хочет оставить свою тяжелобольную жену ни с чем.

Напомним, отношения пары развалились во время развода. Они не смогли сохранить дружбу. Аршавин никак не участвует в воспитании их общей дочери Есении. А все имущество, которое появилось у пары во время совместного проживания, футболист переписал на мать Татьяну Иванову.

Год назад именно она подала иск в суд о том, чтобы Алиса Казьмина съехала из ее особняка в поселке Коломяги под Санкт-Петербургом. Этот дом Андрей Аршавин и Алиса Казьмина строили вместе. Получается, что бабушка по сути отсудила дом у своей маленькой внучки.

Посл того, как мать Аршавина выиграла суд, адвокат Казьминой намерен подать апелляцию, которую рассмотрят до середины марта.

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Автор: 16 февраля 2021, 14:20 Источник: Starhit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальные фото предполагаемой любовницы Андрея Аршавина

комментарии

Ответить:

Гость611418
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Явная аферистка! Смогла же хитростью заставить Аршавина жениться на себе с двумя детьми. А вто Барановская, прожив с Аршавиным 8 лет и родив ему трех детей, не смогла сделать этого. Видно, бабской хитрости не было. А эта Алиса патрикеевна не только женила на себе, но и позанимала квартиру и дом матери Аршавина. Вот Бог и наказал мудрожопую аферистку. Осталась старуха у разбитого корыта с тремя детьми.
Гость623571
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О каком особняке речь? У мамы Аршавина квартира в малоэтажном доме и она принадлежала маме! Если Казьмина жила там со всем своим выводком, то это не говорит о том. что квартира стала её. Она же где-то жила до Аршавина, да и у старших 2 детей есть папа, это уже проблемы его! А дом очень хороший, всем бы хотелось иметь там квартиру.
как она могла отсудить у внучки то, что той не принадлежало?
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Дом записан на мать Аршавина. Строил этот особняк он с Барановской. Просто эта бывшая нагло его заняла и выселить не могут. В ход идут любые уловки. А мать могла бы получать за сдачу в аренду. А сколько бывшая билась за то, чтобы прописать в этот дом Есеню? Тогда бы до 21 года девочка могла там проживать. А так, и без прописки не могут выселить эту ушлую мадаму. Аршавин не образец для примера. Но, наглость этой бывшей не имеет границ. И первого мужа доит тоже.
Гость611010
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Почему отец старших детей не поможет Кузьминой, там двое, пусть купит квартиру своим детям, в конце концов Барановская же работает квартиру , шикарную, купила дачу, хорошую купила, не надеется ни на бывшую свекровь, ни на отца детей, крутится, работает! 300 тысяч платит футболист на девочку Алисы, можно было что то давно приобрести ......
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