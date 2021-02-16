Оставила ни с чем: мать Аршавина отсудила у его маленькой дочери шикарный особняк

Бывшая свекровь Алисы Казьминой всегда на фото выглядит недовольной рядом со снохой. При этом Алиса всегда зажата и украдкой улыбается. очевидно, что мать Андрея Аршавина решает все в семье, в том числе и то, с кем быть ее мальчику.
Алиса Казьмина вместе со своими детьми от прошлых отношений с треском вылетела из звездной семьи футболиста. После этого у нее начались необратимые аутоимунные процессы – когда организм разрушает сам себя. Не удивительно, ведь причина таких заболеваний – стресс. У нее начался некроз лобной пазухи. В результате после операций Алиса Казьмина не может показаться людям.
Сейчас бывшая свекровь Алисы выиграла суд против нее. Она отсудила у нее квартиру, и теперь мать со всеми своими детьми, в том числе и Аршавина, должна покинуть помещение.
Конечно, исход ссоры Алисы с экс-свекровью, разразившейся в 2019 году, был предсказуем. Страшная болезнь Казьминой не остановила ни властную свекровь, ни Аршавина. Они упорно добивались ее выселения из квартиры, и добились. После развода Аршавин хочет оставить свою тяжелобольную жену ни с чем.
Напомним, отношения пары развалились во время развода. Они не смогли сохранить дружбу. Аршавин никак не участвует в воспитании их общей дочери Есении. А все имущество, которое появилось у пары во время совместного проживания, футболист переписал на мать Татьяну Иванову.
Год назад именно она подала иск в суд о том, чтобы Алиса Казьмина съехала из ее особняка в поселке Коломяги под Санкт-Петербургом. Этот дом Андрей Аршавин и Алиса Казьмина строили вместе. Получается, что бабушка по сути отсудила дом у своей маленькой внучки.
Посл того, как мать Аршавина выиграла суд, адвокат Казьминой намерен подать апелляцию, которую рассмотрят до середины марта.
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