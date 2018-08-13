Нового мальчика Пугачевой прячут в доме водителя

6 сентября внучатому племяннику Аллы Пугачевой Жене исполнится семь лет. А неделей раньше он отправится в первый раз в первый класс. На торжественную линейку его отведет сама Примадонна!

Женя – сын Влада Пугачева, племянника Аллы Пугачевой. Судьба у него не самая счастливая – родители вели не совсем здоровый образ жизни. "Чтобы расслабиться, Влад предложил мне запрещенное вещество. Я не рассчитала с дозой и впала в кому. Врачи пророчили мне смерть. Они говорили, что, если я выживу, стану овощем", – рассказывала мать мальчика Виктория.

Потом помощь потребовалась Владу – он увлекался наркотиками и алкоголем, вследствие чего парализовало ноги. Примадонна оплатила лечение в Израиле и буквально спасла его от гибели. Женя был предоставлен сам себе, поэтому Алла Борисовна стала опекуном. Заниматься мальчиком она намерена до его совершеннолетия.

Женя живет в Подмосковье, в доме водителя, который много лет служит у артистки. Его прячут, потому что, как говорят, мать не оставляет попыток забрать ребенка.

Примадонна в нем души не чает – наняла репетиторов перед школой, купила все необходимое от портфеля до нарядной формы. "С него буквально пылинки сдувают. Постоянно покупают игрушки, возят отдыхать на море. Алла Борисовна давно познакомила Женю с Лизой и Гарри, а также с Аллой-Викторией и Мартином Киркоровыми, с которыми он часто появляется на днях рождения знаменитостей – например, на пятилетии дочки певицы Жасмин, где собрался весь бомонд. Женечка у Пугачевой как у Христа за пазухой", – цитирует приближенную к Алле Борисовне даму журнал StarHit.