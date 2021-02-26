Изувеченная пластикой "татушка" Волкова вызвала оторопь

Накануне артистка поделилась в личном блоге свежим селфи. На фотографии в своем инстаграм-аккаунте певица предстала вместе с любимцем – собакой по кличке Вива. Однако поклонники обратили внимание не на домашнее животное, а на внешний вид исполнительницы.
Многие подписчики не смогли принять новый образ Юлии Волковой. Народ посчитал, что экс-солистка группы "Тату" переборщила с пластическими операциями, из-за этого ее теперь сложно узнать. Некоторые даже отметили, что пес на снимке выглядит привлекательнее.
"Ох уж эти лисьи глазки (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Тело как у гусыни яб с такой не стал", "Да уж, Юля изувечила ты себя конкретно! Песик выглядит симпатичнее тебя! А ведь была красивой девчонкой!", "О эти брови, королева бензоколонки", "Что с губками?", "Юля, зачем столько пластики на лице", – недоумевают в комментариях.
Напомним, не так давно Юлия Волкова в эфире шоу "Пусть говорят" призналась, что стала жертвой насилия. История банальна: девушка встретила мужчину, влюбилась, а он оказался тираном. Артистку сильно избили. "Кровища течет, челюсть съехала, я не могла разговаривать. Понимала, что у меня даже нет зубов", – заявила тогда экс-"татушка".
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