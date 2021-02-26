Изувеченная пластикой "татушка" Волкова вызвала оторопь

Последние годы карьера Юлии Волковой пошла на спад. После того как "Тату" перестали существовать, девушка занялась личной жизнью и решилась на кардинальные изменения во внешности. Теперь поклонники с трудом узнают на снимках ту самую "черненькую" из культовой группы нулевых.

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