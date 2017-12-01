Волкова в храме сразила наповал своим платьем с декольте до пупа

На территории храма Христа Спасителя состоялась церемония вручения премии Royal People Awards для деятелей искусств, политиков и бизнес-элиты. Так "Певицей года" признали Валерию, а Иосифу Кобзону вручили награду в номинации "Легенда". Однако особое внимание привлекла к себе Ангелина Волкова, появившаяся на публике в платье с декольте до пупа.
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