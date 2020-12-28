Партнер Волковой из T.A.T.U придался любовным утехам с другой во время выступления

По сей день в личной жизни Волковой все очень сложно. Стоит отметить, что Юлия решилась на откровенный разговор с многочисленной аудиторией и рассказала о некоторых тайнах.
К слову, артистка призналась, что сделала аборт. Ребенок должен был появиться на свет от мужчины, с которым она долгое время встречалась и жила в одной квартире. После было рукоприкладство на глазах ее наследников и бесчисленное количество угроз.
Совсем недавно певицу с няней и детьми кто-то окликнул на улице, а затем на нее посыпались удары. Как объяснила знаменитость, ее приревновал любовник. У девушки текла кровь, некоторые зубы были выбиты, и она не могла нормально разговаривать.
Затем у звезды диагностировали перелом лицевого сустава. Юлию Волкову прооперировали, собрав лицо буквально по частям. Ей поставили четыре пластины и 16 болтов. Несмотря на жизненные трудности, артистка продолжает участвовать в проекте НТВ "Ты суперстар. Возвращение".
Однако даже во время сценического номера Юлии приходится страдать. На днях вышел новый выпуск шоу, в котором, во время выступления Волковой, по задумке сценаристов, ее возлюбленный придавался любовным утехам с другой.
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