Партнер Волковой из T.A.T.U придался любовным утехам с другой во время выступления

О тяжелой судьбе Юлии Волковой известно всем ее поклонникам. Артистка перенесла не только многочисленные измены, но и жесткое обращение любимого. Накануне стало известно, что певица была вынуждена смотреть, как ее молодой человек занимается любовью с другой женщиной. прочитано 572 раза По сей день в личной жизни Волковой все очень сложно. Стоит отметить, что Юлия решилась на откровенный разговор с многочисленной аудиторией и рассказала о некоторых тайнах. ПО ТЕМЕ "У меня даже нет зубов": онкобольную Волкову избил любовник К слову, артистка призналась, что сделала аборт. Ребенок должен был появиться на свет от мужчины, с которым она долгое время встречалась и жила в одной квартире. После было рукоприкладство на глазах ее наследников и бесчисленное количество угроз. Совсем недавно певицу с няней и детьми кто-то окликнул на улице, а затем на нее посыпались удары. Как объяснила знаменитость, ее приревновал любовник. У девушки текла кровь, некоторые зубы были выбиты, и она не могла нормально разговаривать. Затем у звезды диагностировали перелом лицевого сустава. Юлию Волкову прооперировали, собрав лицо буквально по частям. Ей поставили четыре пластины и 16 болтов. Несмотря на жизненные трудности, артистка продолжает участвовать в проекте НТВ "Ты суперстар. Возвращение". Однако даже во время сценического номера Юлии приходится страдать. На днях вышел новый выпуск шоу, в котором, во время выступления Волковой, по задумке сценаристов, ее возлюбленный придавался любовным утехам с другой. ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ