"Этот позор будет в Интернете!": скандальная блогерша Инстасамка выбила окно в такси

В последнее время Дарья Зотеева, именующая себя Инстасамкой, постоянно попадает в различные скандалы. Многие подписчики утверждают, что каждая следующая выходка девушки хуже предыдущей и недоумевают, что же будет дальше.

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