"Этот позор будет в Интернете!": скандальная блогерша Инстасамка выбила окно в такси

На этот раз девушке не угодил таксист. Все было в порядке, но в какой-то момент произошла автоматическая смена оплаты поездки. Ситуация является достаточно рядовой: если на карте заканчиваются деньги, программа сообщает о том, что оплату необходимо будет произвести наличными.
Инстасамка утверждает, что после изменения способа оплаты водитель сперва остановился на дороге, а затем свернул во двор и заблокировал все двери, потребовав, чтобы девушка отдала ему деньги. Блогер начала снимать и угрожать таксисту гневом своей аудитории.
На кадрах, опубликованных в ее "историях", Дарья кричит на водителя и, используя ненормативную лексику, требует выпустить ее из машины. Таксист спокойно говорит, что отказывается делать это, пока она не заплатит, на что дива предупреждает, что "этот позор будет в Интернете". После Инстасамка усердно дергает ручку, стучит по двери автомобиля и говорит мужчине, что сейчас разобьет окно.
Видео заканчивается тем, что звезда "Инстаграма" действительно бьет по стеклу, которое разлетается вдребезги. Чем закончится эта ситуация пока не совсем понятно, однако после инцидента с визажистами коллеги и поклонники стали активно отписываться от девушки. Напомним, блогерша демонстративно выбросила личные вещи работников на лестничную клетку.
Популярные темы форума
ну и страшные же вы
Во сколько лет надо выходить замуж?
которая лучше
Весна
А вы знаете ?
не рубите с горяча
Мужчины делятся на нелюдей и людей
- Что-то Пугачева давно не проявляется. Не померла ли? Она же так любит внимание к своей персоне.
Надо больше двигаться
Робот- собутыльник