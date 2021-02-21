Лицо изуродовано: знаменитая блогерша Инстасамка подверглась нападению

Скандальная звезда социальной сети "Инстаграм" пожаловалась на неадекватное поведение окружающих. Незнакомцы напали на Дарью Зотееву, известную как Инстасамка, и вылили на нее большое количество анилинового красителя.

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