Лицо изуродовано: знаменитая блогерша Инстасамка подверглась нападению

Все произошло неподалеку от офисе молодой особы. Похоже, что 20-летняя скандалистка направлялась ко входу в здание, однако была поймана мстительными подростками. Плачущая девушка рассказала о случившемся в личном блоге.
"Только что ко мне подбежал какой-то человек и возле офиса вылил на меня зеленку. Вы нормальные вообще? Вы адекватные?", – высказалась Инстасамка.
По словам Дарьи, в последнее время ей часто угрожают и заваливают негативными комментариями. Неудивительно, что девушка обрушила на себя гнев общественности. Ранее сообщалось, что Зотеева стала участницей скандала с курьером из российской транснациональной компании "Яндекс".
Мужчина прибыл к Инстасамке без маски и перчаток. За это он был жестоко наказан. Блогерша плеснула кофе в лицо курьеру и захлопнула перед ним дверь. Сама же артистка посчитала поведение работника недопустимым и поведала об этом всей социальной сети.
Следующий инцидент всплыл несколько дней назад. Дарья нахамила визажистам за опоздание и выкинула их вещи из квартиры. После того, как разочарованные стилисты были выставлены за порог, девушка сожгла их гонорар перед камерой и опубликовала ролик в "Инстаграм".
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