"Какая мерзость": обматерившая помощниц блогер Инстасамка вызвала отвращение

Блогер и рэп-исполнительница Инстасамка закатила истерику визажисткам из-за опоздания. Девушки должны были помочь артистке собраться на мероприятие, однако вместо благодарности получили скандал.

На видео, которое звезда интернета опубликовала в личном блоге, она высказывает мастерицам за то, что они заставили ее ждать. Артистка заявила, что является самой высокооплачиваемой рэп-исполнительницей в России, поэтому не позволит, чтобы кто-то так с ней поступал. "Те, кто так относится к своей работе, вы – нищие ****, которые никогда в своей жизни ничего не поменяют", – отметила Инстасамка. Свою речь девушка сдобрила отборным матом.

Затем артистка поспешила избавиться от вещей визажисток. Она показала на видео, как выбрасывает за дверь куртки, обувь и инструменты девушек. Затем скандальная звезда попросила помощниц убираться из ее дома. Пользователи Сети посчитали поведение Инстасамки отвратительным.

"Аж тошнит. Одни нули, воздух и все блогеры (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Так маты вроде как запретили? А тут прям фонтан. Какая неприятная девушка!", "Раньше таких называли юродивыми", "Это что за чучело? Откуда оно взялось", "Там же ей с ноги в разукрашенную физиономию надо было въехать", "Какая мерзость", "Дикарь человек! Просто жуть, кто ее воспитывал?" – написали в комментариях.

Впрочем, многим видео показалось подозрительным. Народ заметил, что Инстасамка выбросила вещи визажисток уже после того, как они сделали ей макияж. Пользователи считают, что ролик постановочный и снят лишь с целью "хайпануть".