Нож в спину: королева Британии лишает внука военных титулов

В британском королевском дворце кипят страсти после отказа Меган Маркл и ее мужа принца Гарри от своих обязанностей и переезда за океан. На прошлой неделе Букингемский дворец заявил, что Гарри и Меган Маркл сообщили королеве об отказе возвращаться после годового отсутствия.
Напомним, после решения Меган Маркл и Гарри уехать из королевства Елизавета дала им год "переходного периода", после которого они имели право одуматься и вернуться. Но этого не произошло. Паре понравилось жить простой светской жизнью, не обремененной чопорными манерами, массой ограничений и королевским уставом.
В связи с этим королева решила отобрать у принца Гарри военные титулы и отдать их его брату Уильяму. Как пишет британское издание Eхpress, со стороны Елизаветы этот жест выглядит как нож в спину Гарри.
Теперь принц и герцогиня не имеют права официально представлять королеву и выполнять связанные с этим почетные обязанности.
Принц Гарри уже прокомментировал решение королевской бабушки, и весьма своенравно. Он заявил, что никто не в праве лишать его возможности заниматься тем, чем он хочет. По мнению авторов статьи, принц эмоционально отреагировал на заявление королевы Елизаветы, а значит, был уязвлен. Остается только предположить, что с ним будет, если она действительно отдаст титулы его брату.
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