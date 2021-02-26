Нож в спину: королева Британии лишает внука военных титулов

Недавно королева Великобритании Елизавета вторая лишила Меган Маркл доступа к семейным реликвиям. Она отобрала у нее все украшения и доступ к ним, а также хотела отнять кольцо из коллекции принцессы Дианы, которое ей дарили на помолвку. Теперь унижению подвергся внук королевы.

прочитано 323 раза