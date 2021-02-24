Принц Гарри рискует выбыть из очереди на престол из-за Меган Маркл

В прошлом году принц Гарри и Меган Маркл объявили о том, что хотят сложить с себя полномочия членов королевской семьи. Недавно стало известно, что их решение окончательное, и теперь есть риск, что наследник британского престола лишится самого дорогого.

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