Принц Гарри рискует выбыть из очереди на престол из-за Меган Маркл

Несмотря на то, что пара еще прошлой весной сложила с себя часть обязанностей членов королевской семьи, они не были лишены своих титулов и некоторых ролей. Например, герцоги продолжали патронировать благотворительные организации.
После того как на сайте Букингемского дворца появилось официальное письмо, в котором сообщили об окончательном решении Сассекских, народ взбунтовался. Согласно опросу, который провели среди жителей Великобритании, почти половина респондентов потребовала лишить принца Гарри места в очереди на престол. Сейчас он является шестым – после отца, брата и троих его детей.
Однако, скорее всего, место в очереди на престол все же останется за младшим сыном принцессы Дианы. Эксперты считают, что никто не будет менять законодательство страны только для того, чтобы насолить принцу.
Стоит отметить, многие уверены в том, что именно Меган Маркл подтолкнула супруга на отказ от обязанностей члена королевской семьи. Якобы бывшая актриса, которая так и не смогла ужиться во дворце, предложила принцу уехать в США, а тот и согласился, так как слишком привязан к супруге. Теперь, по слухам, Гарри страдает, ведь Елизавета II уже лишила его части почетных званий – например, пост генерал-капитана королевской морской пехоты.
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