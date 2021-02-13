"Не узнали": поседевшая Проклова вызвала ужас у фанатов

Разоблачающие кадры появились в личном блоге звезды. Проклова обнародовала кадры, на которых запечатлены сцены "Пигмалиона" по пьесе Бернарда Шоу. Похоже, что ей досталась роль Миссис Эйнсфорд Хилл.
Поясним, Елена предстала в образе пожилой дамы в седом парике. "Старушка" была приодета в бархатный халат. Акцент был сделан на аксессуарах героини. Заколка из перьев лишь подчеркивала седину на голове миссис.
Стоит отметить, что Проклова не брезгует кардинальными перевоплощениями. Актриса свободно экспериментирует и меняет цвет волос как перчатки. В разные жизненные периоды она соглашалась на перемены во внешности.
Звезда уже была блондинкой и брюнеткой. "Задержался" на голове артистки только русый цвет. По словам Елены, подобный оттенок молодит ее и напоминает о лучших временах. Несмотря на решительный характер, она не рискует отращивать натуральный цвет.
Шокированная публика до сих пор комментирует обновленный образ Прокловой и интересуется дальнейшими планами на театральной сцене.
"Мы вас и не узнали! Кого сыграете на этот раз? Может быть вернетесь к отечественной классике?", – расспросили фанаты.
Сама же Проклова не стала отвечать на комментарии, а лишь добавила, что ждет всех желающих во вновь открытом театре. Точные даты премьеры "Пигмалиона" до сих пор неизвестны.
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