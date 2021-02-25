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"Пусть платят мне": вдовец готовится к продаже квартиры Легкоступовой

"Пусть платят мне": вдовец готовится к продаже квартиры Легкоступовой

Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юрий Фирсов вступил в права наследства, которое оставила Валентина Легкоступова. Вдовец уже успел въехать в квартиру певицы и сменить замки. Недавно журналисты нанесли визит яхтсмену.
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Вдовей Валентины Легоступовой представил прессе документы, подтверждающие, что он имеет право занимать четверть квартиры. Остальные части столичных апартаментов принадлежат детям артистки Анэтте и Матвею, а также матери певицы. Правда, кровные родственники исполнительницы хита "Ягода малина" имеют свое жилье.

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Юрий Фирсов объяснил журналистам, что сменил замки после того, как ключи от квартиры якобы были похищены дочерью певицы. Мол, Анэтта забрала их, когда ее мать лежала в больнице. Также яхтсмен пожаловался, что не может найти часть имущества, которое ему принадлежит.

Вдовец Легкоступовой также рассказал, что навел порядок в квартире за 120 тысяч рублей. По словам яхтсмена, в апартаментах было отключено электричество, водоснабжение, протекала сантехника. Также вдовец избавился от долгов за коммунальные услуги.

Вероятно, скоро у квартиры будет новый владелец. Фирсов не против продажи жилья. Однако он хочет вернуть денежные средства, которые он потратил на преображение квартиры. "Будет у них (родственников Легкоступовой – Прим. ред.) клиент хоть завтра – пожалуйста, пусть приводят, показывают, платят мне часть того, что я потратил", – процитировал яхтсмена Пятый канал.

Напомним, Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года. Незадолго до кончины артистка получила черепно-мозговую травму при загадочных обстоятельствах. Проверку по факту смерти певицы до сих пор ведет Следственный комитет.

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Автор: 25 февраля 2021, 10:25 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость623615
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Куда смотрят дети??Эта тварь, должен сидеть в тюрьме!!
Гость635270
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Мало того, что убил человека, еще и на площадь претендует, урод! Где наше доблестное правосудие, где???
Гость635270
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Как не стыдно брать чужое, ты эту квартиру покупал? Идиот, противная рожа. Что рот разинул на чужое добро, это все должно остаться детям ее, но никак тебе, идиот!!!
Гость634803
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Жидовское счастье это бухать,а потом ууууеееббббаааать гантелей по голове жидовку с последующим присвоением её квартиры!Жид и жидовка - совет дааааа любовь!!!
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