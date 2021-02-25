"Пусть платят мне": вдовец готовится к продаже квартиры Легкоступовой

Вдовей Валентины Легоступовой представил прессе документы, подтверждающие, что он имеет право занимать четверть квартиры. Остальные части столичных апартаментов принадлежат детям артистки Анэтте и Матвею, а также матери певицы. Правда, кровные родственники исполнительницы хита "Ягода малина" имеют свое жилье.
Юрий Фирсов объяснил журналистам, что сменил замки после того, как ключи от квартиры якобы были похищены дочерью певицы. Мол, Анэтта забрала их, когда ее мать лежала в больнице. Также яхтсмен пожаловался, что не может найти часть имущества, которое ему принадлежит.
Вдовец Легкоступовой также рассказал, что навел порядок в квартире за 120 тысяч рублей. По словам яхтсмена, в апартаментах было отключено электричество, водоснабжение, протекала сантехника. Также вдовец избавился от долгов за коммунальные услуги.
Вероятно, скоро у квартиры будет новый владелец. Фирсов не против продажи жилья. Однако он хочет вернуть денежные средства, которые он потратил на преображение квартиры. "Будет у них (родственников Легкоступовой – Прим. ред.) клиент хоть завтра – пожалуйста, пусть приводят, показывают, платят мне часть того, что я потратил", – процитировал яхтсмена Пятый канал.
Напомним, Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года. Незадолго до кончины артистка получила черепно-мозговую травму при загадочных обстоятельствах. Проверку по факту смерти певицы до сих пор ведет Следственный комитет.
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