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Шоу-бизнес
Изучивший дневники Началовой актер сделал заявление о ее тайном ребенке

Изучивший дневники Началовой актер сделал заявление о ее тайном ребенке

Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В конце январе в шоу Первого канала "Док-ток" показали фильм к 40-летию Юлии Началовой. Роль певицы досталась актрисе Марине Орловой. Звезде сериала "Универ" Алексею Гаврилову доверили сыграть бывшего мужа артистки – футболиста Евгения Алдонина.
прочитано 820 раз

Впервые после премьеры фильма, основанного на событиях из жизни Юлии Началовой, Алексей Гаврилов пообщался с журналистами. Актер признался, что никогда не интересовался творчеством певицы. С историей артистки он познакомился перед тем, как вжиться в роль Евгения Алдонина.

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Изучив биографию певицы и футболиста, Гаврилов сделал вывод: у пары остались теплые отношения после разрыва. По мнению актера, Юлию и Евгения связывала сильная любовь, ведь у них родилась замечательная дочь Вера.

Алексей также прокомментировал новость о рождении сына Началовой и ее возлюбленного Вячеслава Кудри. Актер считает, что эта история – чья-та выдумка. Он отметил, что люди всегда хотят искупаться в лучах чужой славы, поэтому придумывают всякие небылицы.

Гаврилов ознакомился и с дневниками Юлии. Так актер узнал, что певица всегда мечтала о большой популярности. К сожалению, артистка стала по-настоящему знаменитой лишь после смерти, подчеркнул Алексей.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. Причиной ее смерти стал сепсис. Артистку похоронили на Троекуровском кладбище. На могиле певицы часто собираются поклонники .

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Автор: 24 февраля 2021, 18:23 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бедная Юля: могила Началовой утонула

комментарии

Ответить:

Гость631922
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оспадя, успокойтесь уже
что вы мусолите память об этой не такой уж талантливой, вполне себе неудавшейся певичке, как куры нагамно ей богу
1

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