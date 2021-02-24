Изучивший дневники Началовой актер сделал заявление о ее тайном ребенке

Впервые после премьеры фильма, основанного на событиях из жизни Юлии Началовой, Алексей Гаврилов пообщался с журналистами. Актер признался, что никогда не интересовался творчеством певицы. С историей артистки он познакомился перед тем, как вжиться в роль Евгения Алдонина.
Изучив биографию певицы и футболиста, Гаврилов сделал вывод: у пары остались теплые отношения после разрыва. По мнению актера, Юлию и Евгения связывала сильная любовь, ведь у них родилась замечательная дочь Вера.
Алексей также прокомментировал новость о рождении сына Началовой и ее возлюбленного Вячеслава Кудри. Актер считает, что эта история – чья-та выдумка. Он отметил, что люди всегда хотят искупаться в лучах чужой славы, поэтому придумывают всякие небылицы.
Гаврилов ознакомился и с дневниками Юлии. Так актер узнал, что певица всегда мечтала о большой популярности. К сожалению, артистка стала по-настоящему знаменитой лишь после смерти, подчеркнул Алексей.
Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. Причиной ее смерти стал сепсис. Артистку похоронили на Троекуровском кладбище. На могиле певицы часто собираются поклонники .
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