Прервал молчание: сенсационное заявление сына Легкоступовой после трагедии

Уже полгода дочь покойной Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль делает громкие заявления. Девушка уверена: отчим Юрий Фирсов причастен к смерти ее матери. Яхтсмен, в свою очередь, неустанно опровергает слова падчерицы, называя их домыслами и фантазией. Но внезапно объявился сын артистки Матвей, который в красках рассказал о последних месяцах жизни матери.

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