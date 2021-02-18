Прервал молчание: сенсационное заявление сына Легкоступовой после трагедии

Сын Валентины Легкоступовой долгое время хранил молчание. Оказалось, молодой человек пребывал в депрессии после смерти матери. Придя в себя, Матвей решил рассказать свою правду.
В студии ток-шоу "Пусть говорят", парень признался, что познакомился с новым возлюбленным матери внезапно. Сначала Юрий Фирсов приходил в гости, а спустя недолгое время – и вовсе переехал в квартиру избранницы. Сначала яхтсмен якобы пытался подружиться с пасынком, но позже их отношения испортились.
Матвей был шокирован тем, что Фирсов много пил. По словам молодого человека, сначала Юрий проводил время за бутылкой в одиночестве. Только потом вместе с супругом распивать спиртные напитки начала Валентина.
В какой-то момент Фирсов перестал быть добряком. Однажды Юрий, находясь в нетрезвом состоянии, устроил дебош: выбил дверь в комнату, где находится Матвей. Этому предшествовала ссора парня и возлюбленного артистки. Якобы молодой человек просил у яхтсмена ключи от дома в деревне, но тот "не был в себе".
Сын Легкоступовой старался не реагировать на провокации, которые устраивал Фирсов. Матвей рассказал, что возлюбленный матери поднимал на него руку и набрасывался с ножами. Одну ночь парень ночевал в подъезде, потому что отчим не пустил его в квартиру. Наследнику артистки ничего не оставалось, как переехать.
Уехав за город, сын несколько раз пытался связаться с Валентиной, но трубку брал Юрий. Он сообщал пасынку, что его мать спит или принимает душ. Матвей и Анэтта заподозрили неладное, поэтому 6 августа ворвались в квартиру к матери.
Напомним, Валентина Легкоступова в нетрезвом состоянии была госпитализирована в наркологическую клинику. Позже врачи обнаружили у певицы закрытую черепно-мозговую травму. Она и стала причиной смерти. Артистка умерла 14 августа. По данному факту Следственный комитет до сих пор проводит проверку.
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