"Заточил вилку и кинулся": Фирсов о пугающих зверствах сына Легкоступовой

В программе наследник исполнительницы рассказал, что Юрий много пил, а мама употребляла алкогольные напитки вместе с ним. Также отчим угрожал ему с ножом, выгонял из дома и вел себя совершенно некорректно. Однако сам Фирсов отрицает слова пасынка и намерен доказать то, что неадекватным всегда был именно он.
Супруг звезды заявил, что однажды Матвей "заточил вилку и кинулся" на него. Он не может ответить на вопрос, почему это была именно вилка, но утверждает, что Валентина была потрясена случившимся. Также, по словам Юрия, сын его избранницы участвовал в ограблении в Испании, а также угонял машины в России. Он обратился к Матвею с вопросом о том, не считает ли он, что виноват в трагической смерти матери.
Матвей был шокирован обвинениями Фирсова. Он хотел ударить его, но вовремя взял себя в руки. Выяснилось, что возлюбленный матери не нравился ему с первого дня знакомства, но он видел, как Валентина Легкоступова относится к Юрию, а потому готов был терпеть его нападки ради ее счастья.
Сейчас сын артистки жалеет, что не спас маму от возлюбленного. Он утверждает, что прервал молчание не ради наследства, а ради имени своей родительницы. Матвей понимает, что маму уже не вернуть, но винит себя за то, что не смог уберечь певицу.
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