Нагиев показал россиянам обнаженные ягодицы: Времени на раскорячку нет

Нагиев по праву считается одним из секс-символов российского шоу-бизнеса. Артист является объектом вожделения женщин разных поколений.
Личная жизнь ведущего всегда вызывает бурные обсуждения и порождает массу слухов. Сам Дмитрий любит позабавиться над инсинуациями и, что называется, добавить масла в огонь.
Недавно Нагиев разместил в своем "Инстаграме" любопытный снимок с не менее любопытным комментарием. На свежем снимке "звездный мальчик" предстал на яхте в обнимку с таинственной блондинкой. Примечательно, что спутница шоумена была обращена к аудитории пятой точкой.
Идентифицировать девушку по данной части тела ни у комментаторов, ни у светских обозревателей не получилось. Нейросети такой возможностью на сегодняшний день также не обладают.
Нагиев сообщил поклонникам, что программа "Голос 60+" не всегда проходит гладко. Знаменитость призвала пользователей "Инстаграма" поупражняться в остроумии и оставлять искрометные комментарии под постом. "Времени на раскорячку нет", – написал он.
Подписчики Дмитрия не упустили возможности подколоть кумира. "Грудью кормишь?", "Совсем не бережете вы себя, Дмитрий Владимирович", "Вот из-за таких как вы пенсионный возраст и подняли", "А не околела ли, дедушка, твоя бабушка?", "А вы правда продюсер?", – написали под публикацией россияне.
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