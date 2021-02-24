Нагиев показал россиянам обнаженные ягодицы: Времени на раскорячку нет

Телеведущий Дмитрий Нагиев всполошил поклонников. Шоумен обнародовал резонансное фото, которое активно обсуждают в Сети.

Нагиев по праву считается одним из секс-символов российского шоу-бизнеса. Артист является объектом вожделения женщин разных поколений.

Личная жизнь ведущего всегда вызывает бурные обсуждения и порождает массу слухов. Сам Дмитрий любит позабавиться над инсинуациями и, что называется, добавить масла в огонь.

Недавно Нагиев разместил в своем "Инстаграме" любопытный снимок с не менее любопытным комментарием. На свежем снимке "звездный мальчик" предстал на яхте в обнимку с таинственной блондинкой. Примечательно, что спутница шоумена была обращена к аудитории пятой точкой.

Идентифицировать девушку по данной части тела ни у комментаторов, ни у светских обозревателей не получилось. Нейросети такой возможностью на сегодняшний день также не обладают.

Нагиев сообщил поклонникам, что программа "Голос 60+" не всегда проходит гладко. Знаменитость призвала пользователей "Инстаграма" поупражняться в остроумии и оставлять искрометные комментарии под постом. "Времени на раскорячку нет", – написал он.

Подписчики Дмитрия не упустили возможности подколоть кумира. "Грудью кормишь?", "Совсем не бережете вы себя, Дмитрий Владимирович", "Вот из-за таких как вы пенсионный возраст и подняли", "А не околела ли, дедушка, твоя бабушка?", "А вы правда продюсер?", – написали под публикацией россияне.