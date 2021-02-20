"Хоть из профессии уходи": выгоревший Нагиев назвал коллег по цеху бездарностями

В свежем интервью актер отметил, что сочувствует артистам, которые хотят перепрофилироваться в режиссеров. У большинства, по мнению Дмитрия Нагиева, все получается "мимо кассы".
Знаменитости часто предлагают попробоваться на площадке в другом качестве, однако Нагиев не чувствует, что достаточно зрел для этого. Дмитрий не исключает, что так и останется только актером. Знаменитость намекнула, что не видит вокруг себя людей, которые были бы достаточно талантливы, чтобы их хотелось снимать.
"Степень тщеславия не позволяет мне зайти с той стороны камеры и снимать какую-то бездарность", – поведал Дмитрий Нагиев.
Актер не скрывает, что разлюбил процесс съемок. От работы Нагиев получает удовольствие только тогда, когда приходит время получать гонорар. "Работа – вообще не мое", – рассудил Дмитрий.
Не так давно артист вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов. Там звезда снималась в сериале "Нагиев на каникулах". Дмитрию очень понравилось в восточной части Аравийского полуострова – от солнца и моря он был в восторге. Единственное, что омрачало нахождение звезды за рубежом, – необходимость появляться в кадре. "Как съемки – хоть из профессии уходи", – добавил он. Судя по всему, Дмитрий Нагиев столкнулся с профессиональным выгоранием.
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