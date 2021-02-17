Очень похожа: скрывающий жену и младших детей Нагиев проговорился о дочери

Актер и телеведущий не раскрывает детали личной жизни. Данные о семье Дмитрия Нагиева фанаты собирают по крупицам.

Звезда кино и сериалов не отвечает на вопросы журналистов о частной жизни. Артист старательно обходит темы, касающиеся его детей. У Дмитрия Нагиева есть 31-летний сын Кирилл Нагиев. Этот ребенок появился в браке знаменитости с журналисткой Алисой Шер.

Долгое время поклонники были уверены, что Кирилл – единственный отпрыск Нагиева. Однако в интервью Юрию Дудю артист случайно проговорился, что воспитывает еще одного наследника. Оказалось, что в новых отношениях у Нагиева появился второй сын.

Спустя время в Сети заговорили, что актер кино и сериалов – многодетный папа. Дескать, супруга, личность которой Дмитрий тщательно скрывает, родила ему третьего ребенка – дочь. Поговаривали, что девочка невероятно похожа на звездного родителя. Сам Нагиев сплетни никак не комментировал.

Между тем в свежем интервью артист вновь не удержал язык за зубами, когда говорил о сложностях в воспитании детей. "Скажу честно, кое-что в отношениях с дочерью я брал из личного опыта", - сказал Нагиев, отметив, что пресса бурлит различными домыслами.

Поведал Дмитрий Нагиев и об отношениях с первенцем. По словам артиста, наследник, который пошел по его стопам, имеет собственный взгляд на профессию. Иногда отпрыск критикует проекты, в которых участвует артист.

По словам Дмитрия, Кириллу нравится работать в театре за скромный гонорар – 20 тысяч рублей в месяц. "Я в его возрасте не мог себе этого позволить, а сейчас уже и не хочу", – рассудил Нагиев.